地鐵癡男跟蹤偷拍女同事3年　法院放生判監前夕女廁內殘殺釀慘劇

韓國地鐵「新堂站跟蹤殺人事件」震驚全國，9月14日晚上，31歲疑犯全周煥（전주환，音譯）懷疑因求愛不遂28歲前女同事，偷拍騷擾對方而被告上法庭，判決前夕更於地鐵女廁殺害對方復仇。



疑犯全周煥（中）（경항신문）

綜合韓媒報導，全周煥與受害女子是同期入職首爾交通公社的同事，2019年開始有人已以短訊不時騷擾，更跟蹤兼偷拍女同事近300張相作威脅。女子曾要求全周煥停止但不果，飽受困擾的她在2021年10月報警求助，因全男不理會執法部門警告，最後以非法拍攝及利用照片威脅等理由被起訴。

全周煥長相及個人資料已被警方公開（Naver圖片）

及後女子在2022年4月接受過兩次犯罪受害評估諮詢，結果顯示，她擔心家人和同事會得悉自己長期被熟人騷擾一事、亦害怕起訴全周煥的話會被報復。緊急逮捕全周煥後，警方即申請拘捕令希望將他還柙，但法院以有固定住所、沒有毀滅證據及逃走的可能為由拒絕批出，並讓全男保釋。

有市民要求政府重罰跟蹤犯，及加強對受害者的保護（Naver圖片）

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保釋後全周煥仍有不時傳短訊給女方，更質問她的行為「是否想毀掉我的人生」，結果他在判決前一天事先埋伏在新堂站內近70分鐘，待身為站務員的受害人進入女廁巡邏時報復殺害。

事發女廁外有大批民眾獻上鮮花及字條（Naver圖片）

倒在血泊中的受害人用最後的力氣，按下洗手間緊急鐘求救，即使兩名地鐵職員及1名市民趕到現場，她仍傷重不治。警方認為全周煥犯案目的殘忍、再犯危險性高而公開其個人資料，他先前偷拍、跟蹤等罪被判9年監禁，謀殺審訊仍在等待上庭。

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