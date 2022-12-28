「Jennie真的漂亮嗎」惹韓網熱議　網民批生得普通：仲醜過張員瑛

「韓風」熱潮無時無刻的旋進台、港，比如BLACKPINK、IVE或是全方位創作歌手IU等人的討論度皆持續增長，不過這也意味著在粉絲上會有「比較」心態產生，近日，韓國討論網站《Nate》便有網友發布一則貼文「BLACKPINK Jennie真的漂亮嗎？」引起熱議。



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「BLACKPINK Jennie真的漂亮嗎？」這則貼文在10月5日發佈，因由留言數的推播使至討論串觀看次數在短時間內暴漲。從評論來看，起頭認為Jennie漂亮的說法比持反對意見的人多，不過在有網友抓出Jennie、張員瑛、IU三者長相評論表示「比張員瑛醜，比IU好看」的比較時又再度形成全新的一波話題。

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根據評論來看，Jennie、張員瑛的長相有著現正當紅的「貓系臉」，IU則憑藉特色眼妝及拓及的事業範圍受到追捧，論其臉蛋沒有到達女神等級。但是隨著風向的巨變，Jennie、張員瑛兩人也被更多網友抓出來對比，Jennie在外貌與氣質上略輸張員瑛，甚至稱後者為「公主」級別，前者為相當普通。

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雖然這項說法受到一些網友的支持，不過說到底也只是「主觀意識」佔比居多，事實上Jennie、張員瑛、IU三者各有特色，審美與定位理論上來說無從比較。感興趣的朋友，你們又如何看待，不妨於留言處告訴我們想法。

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