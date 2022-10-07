鄭秀文靠一條牛仔褲揮低Jennie蕭亞軒！盤點巴黎時裝周藝人穿搭

在今年的BALENCIAGA春夏大秀邀請到了鄭秀文、品牌代言人韓素希，連周杰倫也在出席名單中，換到LV大秀時，蕭亞軒也驚喜現身，整個超有可看性呀！



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鄭秀文BALENCIAGA穿搭

鄭秀文在BALENCIAGA的春夏大秀中，穿上了不規則剪裁的自2022秋冬系列牛仔連身褲，巧妙露出纖細的直角間和鎖骨線條，又辣又帥氣，直接讓粉絲再度戀愛～人穿衣服的最佳代表啊！只有她能完美詮釋了

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周杰倫BALENCIAGA穿搭

周杰倫的BALENCIAGA看秀穿搭，則是非常符合周董平常的寬鬆風格，超級oversize的黑色帽T，搭配綴有手繪裝飾的寬版牛仔褲，一次掌握酷勁與街頭風格。

蕭亞軒LOUIS VUITTON看秀穿搭

蕭亞軒出席LOUIS VUITTON 2023春夏大秀時，她的一身打扮也立刻在網路上掀起討論！換上2022秋冬系列印滿人臉、塗鴉白色上衣，帶有點的超現實和科幻風格，腳踩過膝的紅色長靴，手上的包包還是尚未上市的早春最新包款，整個帥到不行。

不過，不慎拉傷筋膜及韌帶的蕭亞軒，也被網友拍到她需要拄著拐杖的身影，但也意外襯出另一種氣場。

Jennie CHANEL看秀穿搭

有「人間香奈兒」稱號的BLACKPINK Jennie，在看CHANEL大秀時，一身針織洋裝和針織衫也是甜美可愛，衣服上更繡有不同顏色的CHANEL logo與字樣，搭配黑色的蓬蓬感長靴，散發出女孩的青春活力。

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Rosé SAINT LAURENT看秀穿搭

「人間YSL」的BLACKPINK Rosé早前出席SAINT LAURENT 最新大秀時，身為品牌代言人的她，則是以一襲貼身的黑色V領長袖短連身裙現身，內搭性感透膚的薄絲襪，展現出不同的帥氣氣勢。

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