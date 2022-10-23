扮美女約炮男友好小事！網民最癲拆穿偷食經歷　安心出行最唔安心

人生如戲，大家身邊都可能有比電視劇更荒謬的情節上演，近日有網民問大家「聽過最癲係因為咩原因知道對方出軌」，原來用交友軟體反呃另一半已非新鮮事，簡單如電子磅App及安心出行都可洩密！



《美麗戰場》

TVB劇集《美麗戰場》熱播，打著「港版《Penthouse上流戰爭》」的旗號，劇情大玩狗血路線，女主角陳瀅慘被身邊的人陷害，更差點被送入酒店房迷姦，不過人生如戲，其實大家身邊都可能有比電視劇更荒謬的情節上演。

有網民近日在連登討論區以「你聽過最癲係因為咩原因知道對方出軌」開post，獲大量網民回覆，當中有不少情節的狗血程度都直逼「創作文」，最離奇是竟有人在下面相認，原來大家都目擊事件發生！

👇點撃圖片看最癲出軌情節👇

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【1】聽過最癲係個女仔check安心出行，發現咗個男仔上酒店

【2】因為我父母唔是太識用智能電話，嗰陣我比較懶，幫手set機嗰下用咗同一個gmail同apple account...然後悲劇就發生咗，兩部機個相簿互通咗，一場家變就咁發生咗。老竇我對你唔住，我下次唔會再咁懶，如果有下次的話...

【3】個女仔放咗個電子磅喺個男仔屋企廁所，個磅係link落女方個app，之後個女仔見到個app彈通知，有個4X kg嘅人上咗個磅就估到係出軌

【4】Email收到買兩張戲飛通知，card holder係陌生人，女友當晚話OT

《美麗戰場》

【5】女仔喺交友app係咁開假ac match男友，男仔傾咗咁多個match個幾月其實都係佢女友，最後女仔更扮「咪神」約男仔開房。

【6】公司男同事俾佢老婆發現偷食公司女同事，我哋一直以嚟都覺得佢係好好先生，對佢老婆好好，點知原來結婚前已經同女同事搞埋一齊。仲要我哋成班同事+女同事成日上佢哋屋企打邊爐（利申 完全唔知佢哋有路），最後有一日佢老婆add晒我地入whatsapp group爆咗呢單嘢出嚟。最後聽講係因為俾老婆發現佢電話啲相先爆煲，依家唔知佢哋點，大家都疏遠咗佢

【7】Staycation女友話從來冇去過，但一入大堂就link到Wi-Fi