26歲女碩士應徵「湊仔姨姨」TOEFL拿100　激似秀智港男：融入家中

有沒有想過成為「湊仔姨姨」都要有碩士學位？近日，有網民於社交平台帖文表示，內地一個名為「深圳高學歷家政服務」的中介網站所介紹的「姨姨」，個個都年輕貌美，更有超高學歷。連網民見到都表示「屋企嘅Mum要擔心啦」，「香港幾時可以引入！」。



圖自香港僱主討論區Facebook

日前，有網民於Facebook香港僱主討論區帖文表示「希望香港快啲引入大灣區姐姐」，並附上幾張來自內地「深圳高學歷家政服務」中介網站所介紹的「湊仔姨姨」照片。從照片中可見姐姐們年齡都只是介乎25-30歲，論樣貌個個都算不賴，內裡更有一位被網民稱為「內地版秀智」。

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除此之外，這些「姨姨」們並不只有完美的驅殼，他們更有著超高學歷和十八般武藝。帖文中的姨姨們個個都有碩士學歷，一口流利英文，更有車牌、竹笛五級、育嬰證等等的認證和才能。當中一位26歲來自河北的「馮阿姨」更是學歷令人驚嘆，除了畢業於美國波士頓東北大學，其於TOEFL英語能力考試中更考獲100分（滿分120），除此之外更識編程！

圖自香港僱主討論區Facebook

有內地傳媒表示現在內地陪月員和育兒員的薪金和需求都不停增加，現在的薪金大概介乎7000至15000人民幣，隨著僱主越發喜愛僱用年輕和高學歷的家政人緣，現在家政行業的從業人員都逐漸向高學歷和年輕化轉變。

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帖文令一眾網民熱議，有網民表示「萬五人仔有呢d質素，抵，阿sir表示歡迎」，「幾時引入香港」。有網民亦表示個個「姨姨」都咁靚「各位太太們危機出現了」，「到時真係融入家中」。有網民則表示「我連做湊仔姐姐都冇資格」，「香港阿姨再不努力就失業啦」。

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相信有不少人能彈性工作都會選擇炒散。近日，有網民於討論區上帖文表示遇上無良炒散蛇頭，該名蛇頭不但止拖糧，更以公開身份證來威逼其上班，令Po主非常無奈。不少網民見此貼文都表示「正常蛇頭都冇咁串」，更表示「一定要告到佢坐監」。

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