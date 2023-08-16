內地瘋傳香港地鐵不用安檢3大原因 只為省成本?網民:還是內地先進

各處鄉村各處例，每個地方都有自己不同的規矩，不管是硬性規定還是潛規則，其實很多都需要時間去慢慢適應。最近一位內地博主拍片分享「香港地鐵不用安檢」的3大原因，聲稱除了成本問題之外還有其他考量，引起了網民熱議！



深圳地鐵

在內地所有城市乘搭地鐵時，每一位乘客都先通過安檢，在確認所有行李安全後才可通行，液體類甚至需要當著安檢人員的面前喝一口，以證明並非危險品。不過香港雖香港的鐵品系統相當完善，卻未有設置安檢措施。為此有內地博主在小紅書上發布影片，分析「香港地鐵不用安檢」的3大原因，還稱不用安檢是「香港地鐵的一大特色」，影片引起網民熱烈討論！

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小紅書截圖

「香港地鐵不用安檢」的3大原因

1.人流量太大

對於不用安檢，有內地人奇怪地表示「香港地鐵就不怕出現縱火、持刀的案件嗎？為何香港的地鐵站，遲遲未有設置安檢呢？」。博主便從第一點開始解釋，她表示「首先香港人流量實在太大了，香港面積就是1,103平方公里（陸地面積），但人口卻是700萬左右，香港地鐵一天就要接待四五百萬的乘客」，在講究成本效率的香港，基本可以肯定設置安檢的話乘客會被擠得水泄不通，降低了城市的運行效率。

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2.設置安檢成本太高

第二點她提到在香港設置安檢的成本太高，小小的香港綫路齊全車站也多，班次也相當繁忙，從早上6點行駛到凌晨1點，假日還得通宵。以每部安檢機要配備3個以上的安檢人員，還要每個站都設置，一年下來的工資已經不少，因此全面覆蓋香港鐵路幾乎不可能。

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3.檢查隨身物品困難

博士稱香港地鐵除了是本地居民日常的交通工具外，還是內地、國外的旅客常乘搭的交通工具，大部份的旅客者都在香港瘋狂購物買買買，還會提著大包小包乘搭，要是每個包裹都要檢查，肯定會造成擁堵和事故，而且耗費大量精力。不過最後她也補充，港鐵對安全問題並非坐視不理，港鐵範圍內的CCTV可說是無處不在，犯事的人如逃進地鐵等於自投羅網，加上地鐵內也會有警察巡邏小隊，還會配置警犬，對可疑人士進行排查，偵測危險及違禁物品，因此不需擔心安全問題。

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小紅書截圖

對於博主的分析，有內地網民直指內地地鐵勝在有安檢系統，表示「其他地方不用安檢他們就是對的？我覺得安檢很好，至少我坐地鐵坐的放心，安檢又不浪費我時間，要我說生命安全才是最重要的人權」、「安檢明明更先進，不安檢的反而自豪起來了，笑死」、「安檢，不是其他國家不想，是他們做不到。做不到的原因很多，權利意識，人力成本，對待安全和自由的價值觀的區別」。但也有網民反指其實地鐵沒有安檢不是香港的特色，反而搭地鐵需要安檢才是「內地特色」，至於安檢系統有沒有用則見仁見智，但可以肯定的是提供了不少的就業機會。

原帖：小紅書

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