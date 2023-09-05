專家揭「6大搭飛機NG穿著」短褲+緊身衫都出事？著1種褲可致命!

有不少港人一有假期便會出國遊玩，那大家平常乘搭飛機的穿搭又是怎樣呢？去炎熱的東南亞國家，相信各位大多都會穿短衫背心、短褲撘飛機，但其實這樣很危險！日前，就有飛機的空服人員分享乘搭飛機的「6大NG穿著」，著錯危險之外，分分鐘還會增加死亡機率！



日前，英國媒體《太陽報》就報導，不同專家分享有關乘搭飛機「萬萬不能」穿的衣服，大家日常中所愛穿的短褲、牛仔褲，就連不少港女愛穿著的「瑜伽褲」都上榜，到底有哪些不能穿呢？大家快看看吧！

6大超NG機場傳穿著

1.短褲

(jye._.e@IG）

去熱帶國家，當然要穿著短衫短褲啦，但搭飛機就真的不建議了！報導中表示，一位網紅空少Tommy Cimato曾警告指，因為飛機上的椅子並沒有定期清潔，若果大家穿著短裙短褲，很有可能會細菌感染。所以大家乘搭飛機就記得盡量穿著長裙長褲，若果真的怕下飛機時會太熱，或可以於隨行行李中攜帶一條輕便的短裙短褲，下飛機後便可立即更換！

2.緊身衣

於飛機上，有一種上衣是千萬不能穿，那就是「緊身衣」！空服人員Andrea Fischbach表示，乘搭飛機穿穿著任何較緊身的衣服，對皮膚產生壓力的衣服都可能會導致抽筋、腫脹，甚至疼痛。他表示，乘搭飛機最好保持血液流通，在座位上留一點能夠讓肢體活動的空間，若是身材高大或乘坐長途飛行的人，則需要更加注意，因為他們導致深層靜脈栓塞的風險會比別人更大。

3.高踭鞋

Andrea還指，乘搭飛機的大家謹記不能穿高踭鞋，之所以不能穿全因「安全」問題，當飛機有緊急情況逃生時，穿高踭鞋不但會不方便快速行走，而且若要疏散使用滑梯的話，高踭鞋亦會容易刺穿滑梯，影響大家逃生。

4.瑜珈褲

不少港人都愛穿的「瑜珈褲」也是飛機上不能穿的褲子！航空專家Christine Negroni曾表示，萬一大家乘坐的飛機機艙著火，穿著瑜珈褲「可能會致命」，因為瑜珈褲是使用「人造纖維」物料製造，因此如果發生意外著火的話，瑜珈褲則會更容易燃燒、並黏在身上，因而他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。

5.人字拖

搭飛機穿著人字拖可讓腳更透氣，更舒服？美國有線電視新聞網 (CNN) 航空分析師Mary Schiavo就曾指出，去旅行時要盡量避免穿夾腳拖，因若大家遇上必須走動和疏散的形況，人字拖不但容易摔倒或是跑不動，還有可能會傷害到其他人，因此最好是還是穿著舒適的運動鞋、波鞋較為合適。

6.牛仔褲

牛仔褲也是港人熱愛穿的褲子之一，每個人都比必有一條，但空姐Katie Ellen就曾於採訪時講到，搭機時雙腳，甚至腸道都會變得腫脹，因而應避免穿著牛仔褲。