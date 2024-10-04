搭飛機乘客大便會在半空排走？美男機師拍片解答 網民：長知識了

隨著後疫情時代，不同國家均陸續開放邊境，市民的生活也逐步恢復正常。除了不少人會選擇「報復式」旅遊外，也有不少人終於可以出國探親、公幹。然而大家搭乘飛機時絕對無法避免會遇到需要上廁所的時候，那麼這些排泄物又該如何處置？早前，有一位美國機師就於社交平台上載短片揭秘航空公司針對飛機上排泄物的處置流程。



(flywithgarrett@Instagram)

一名居住在美國德州達拉斯的30歲飛機師Garrett Ray在TikTok和Instagram Reels上有一個名為@flywithgarrett的帳號，專門上載短片去講解不同關於機師和飛機的冷知識，例如機師的薪水、機長會否在駕駛室內睡覺等等。而早前他上載了一條講解航空公司如何處理飛機上的排泄物的短片，短短一個月已經在TikTok上有超過400萬的觀看次數，直到截稿當刻，該短片於TikTok和Instagram Reels上合共已有超過800萬次的觀看次數。

Garrett於短片中表示，乘客於飛機如廁後，排泄物並不會直接在半空中排走，而是利用高壓原理將它們抽到飛機腹部的存儲箱內，通過添加具有除臭和分解作用的藍色化學物質進行處理，直到飛機抵達目的地後，地勤人員才會負責清理。Garrett亦在短片中提到，以一架波音747為例，進行一次長途飛行馬桶的沖水次數可達1000次，飛人機內更累積超過320加侖(約等於1211公升)的排泄物。

(iStock)

短片獲得不少網民的轉發和留言，有一位網民就於短片下方笑稱「我希望哪些認為排泄物會直接在半空排走的人沒有去投票」，這則留言獲得大量的讚好和回覆，有網民均指自己小時候的確曾以為排泄物會在半空中排走，不過到長大後就知道不可能了。亦有零星網民說自己真的以為排泄物是直接在半空中排出機倉，直到看到Garrett的影片才如夢初醒，如此看來，Garrett的短片確實有一定的教育意義。

(《大叔的愛》劇照)

不過Garrett所提出的只是飛機的設計以及航空公司的程序，事實上飛機在飛行時，若盛載排泄物的廢料槽不夠密實或者相關零件出現故障，亦有可能導致廢料滲出。這些污水和藍色的清潔劑混合後，在高空中遇到冷空氣結成冰，之後就可能因為飛行的震動或受重力影響而墜落，形成所謂的藍冰。藍冰雖然只是排泄物，但殺傷力卻十分驚人，間中會出現從高空中墜落的藍冰砸破屋頂、車子甚至砸傷途人的案例，這個「頭獎」大家應該一輩子都不想遇到。