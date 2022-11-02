日本梅毒患者破萬創新高　交友App約炮+一類性行為疑成播毒主因

「爸爸活」的文化在日本存在已久，但在社交媒體盛行的年代，約炮的難度大大降低，令賣身的女性人數急升。日前有報導就指日本今年患上性病梅毒的人數已經破萬，不少人質疑是因人們常利用交友App尋找性交對象導致，呼籲民衆要收斂、別與複數對象性交。



日媒《讀賣新聞》最近報導，日本今年被診斷換上性傳染病梅毒的人數截至10月23日已突破1萬141人，是自1999年來首次年間患者突破1萬確診。東京都感染症情報中心在27日公開統計結果，專家表示性病在年輕人之間傳開，希望他們可以減少與不特定、複數性伴侶進行性交。按NHK報導，2022上半年有3,768名男性及1,855名女性感染梅毒。男性當中40多歲患者比例最高，其次是30多歲，而女性佔比例最高的則是20多歲，有逾1,000人。

根據香港衛生署網頁指，梅毒是一種嚴重的性病，若不予醫治，是會引起各種併發症，甚至造成死亡的。當中病徵包括出現下疳、紅斑、感冒症狀、淋巴結腫大及生殖器官潰爛等等。初期症狀較輕微，潛伏期内甚至會毫無病徵，雖然透過服用抗生素便可有效治療；若未能發現自己染上梅毒或放置不管，細菌會潛伏體内、逐漸影響患者的腦部、脊髓及心臟，引致失明、癱瘓甚至死亡。

有部分人認爲患梅毒人數急升極有可能與社交媒體和交友App有關

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在日本戰後梅毒高峰時期曾有20萬以上患者，抗生素普及後才成功大幅減少，但2010年起患者再度加增，去年共7983人染病。雖然梅毒患者數字急升的原因未明，有部分人認爲極有可能與社交媒體和交友App有關。日本人會透過這些渠道與多個不特定對象約炮，令病毒快速傳開。

當中病徵包括出現下疳、紅斑、感冒症狀、淋巴結腫大及生殖器官潰爛等等。（NHK）

即使有意見指梅毒是由開外傳入，但日本疫情限制入境的情況下患者依然飆升，似乎國民之間的性行爲引起連鎖感染的可能性較高。有網民就表示，日本有很多誘人性交的情報流出，但與性病有關的正確資訊卻很少，「無知嘅年輕人好容易感染！」有人就認為梅毒患者增加可能與年輕女性「爸爸活」賣身援交有關，性工作者沒注意到自己染病就很容易形成惡循環。

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