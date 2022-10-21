日女因一對襪失蹤報警　淫賊口味獨特　爆偷130對有味絲襪+底褲

日本又有變態淫賊！繼早前偷了360件雨衣的大盜在大阪被捕後，最近在名古屋又出現一位絲襪大賊，偷了130對有味絲襪+底褲，而破案的關鍵，竟因一名女生只因不見一對絲襪報警.....



（YouTube截圖）

愛知縣警南署日前拘捕一位51歲的日本大叔。他在10月1日，從名古屋市南區一位住在1樓的24歲女性的露台上偷走晾著的絲襪。女生報案後，警方透過附近監視鏡頭確認到疑犯平田了的身影，以盜竊罪將他逮捕。

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日媒FNN報導，警方到疑犯平田的家中搜查時，發現他家中有130件絲襪和女性内衣等等。疑犯平田承認自己的罪行，表示自己最近在同區已經犯下2、3次同類罪行。警方正調查餘罪。不過疑犯的口味比較特別，似乎鍾情大媽同款内褲深紫、玫紅色的内褲，銀色閃閃絲襪，還有不少蕾絲胸圍等「經典」款式。

每次日本警方逮捕變態收藏家，他們都會將押收的來的贓物排列好，傳媒報導時觀衆就能看到排列得很整齊的收藏品。有不少網民除了罵犯人嘔心變態之外，亦會注意警察們的整理功力。

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這次愛知縣的警方亦將130對絲襪和女性和内衣展開排在地上，有網民就表示「每次有呢啲事件都排得咁靚真係辛苦晒」，又有人講到如果將警方排列的過程拍下來一定很有趣。但有網民就似乎不是太滿意愛知縣警方的表現，認爲他們排得很普通「要跟色、漸變咁先得㗎嘛！」。更貼出從前千葉縣警方收穫的一批女性内衣，叫愛知縣警方「學吓嘢啦！」。

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雖然被排列技巧有待改進的警方搶了焦點，不過還是有人關注疑犯平田的。網民指出最近日本有變態會因爲看到單車坐墊興奮而犯案，表示「見到個正當嘅 變態感覺莫名安心」，「都容易理解過偷女性雨衣嗰次嘅」……

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