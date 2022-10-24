連登仔批「英國版兩餸飯」是劣食　3鎊一餐超頹：日日坐公園食

有不少移民英國的港人經常會抱怨當地食物選擇不足，出外進食的洗費較貴，連快餐店麥當勞的價錢都比香港高不少。最近有網民就在討論區上談及英國人午餐吃「3 pound meal deal」的文化，指每天午餐吃一份三文治加細包薯片和一罐飲料作午餐的選擇令人詫異，引起網民熱論。



英國人午餐「3 pound meal deal」通常包含三文治、薯片和一支飲品（網上圖片）

説到移民英國後難習慣的事，除了天氣與香港大有不同之外，亦有很多人反映當地食物選擇少，經常要吃炸魚薯條、牛扒、豬肋骨和漢堡，非常不健康。日前有網民就在連登討論區開Po提到「英國人午餐吃『3 pound meal deal』文化」(3鎊約27元港幣)，問到：「一份三文治加包細薯片加罐野飲做Lunch，係咪英國獨有文化？」。批評每天吃這些是垃圾食物、高脂高糖，亦不能理解為何不自己帶lunch box回公司；「三文治有幾難整呢？」。形容這個套餐「劣食過兩餸飯」，引起網民熱烈討論。

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樓主還表示如果365日要吃薯片和喝樽裝飲料，寧願「烚蛋飲奶無咁嬲」。有網民就留言認同「3 pound meal deal」很難吃，而且「日日食勁熱氣」。不過亦有不少網民分享到，其實這個套餐的主食、小食和飲料都可以有不同選擇。三文治可以改選沙律、墨西哥卷、poke等等，而小食除了薯片之外還有水果盒、烚蛋、餃子或壽司等，飲料亦可以選汽水、果汁、咖啡和能量飲品等。

有網民亦貼出自己買的4個三文治，講到接近最佳食用日期就會減價，自己懶就會一次過買幾天的午餐，不用準備。亦有人講到，其實「3 pound meal deal」已經算是當地最划算的午餐選擇，連鎖餅店Greggs買一個酥皮香腸卷或一塊pizza都是人氣選擇。否則就要貴一點，用5至8英鎊左右「可以食Pie， Pasty，Panini，麥記KFC快餐嗰啲囉」。

另外有人已講到，其實英國一般打工仔午餐時間只有30分鐘，「假設你去餐廳，行要5分鐘，返去要5分鐘，坐埋位落單5分鐘。當整得再快，都唔夠時間你食，所以一般都係求其買啲嘢食就算……又快又平又方便」。有移民英國網民亦講到曾經問過同事午餐的安排，原來他每天「出去買三文治坐公園食」已成習慣。令網民不禁笑指「去開間兩餸飯搶客有無得諗？」。如果移民英國每天都要吃這種「劣食」，大家願意嗎？

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