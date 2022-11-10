MIRROR叱咤記招復工　鏡粉為見面昂坪露宿兩晚　通宵追星必備10寶

一年一度叱咤頒獎典禮記者會，同時是MIRROR復工第一個團體活動，吸引過百粉絲聚集通宵等候偶像。雖然不少偶像都呼籲粉絲別通宵等候，但仍有人不惜守候兩日追星，萬一真的要長時間等候偶像，事先準備這10樣東西就萬無一失。



好多鏡粉啊！（鄺鈺瑩攝）

叱咤頒獎典禮記者會原定上星期於昂坪市集舉行，但因颱風而改期，最後於今天下午1時舉行。昨（11月9日）晚已有過百粉絲聚集，通宵等候偶像，更有不少人帶同帳篷方便休息。2021年粉絲冒著風雨守候，今年昂坪360的安排亦相當貼心，為在場的粉絲提供暖包、熱水及餅乾，更開放其中一個舖位讓粉絲入內休息。

昂坪360為在場的粉絲提供暖包、熱水及餅乾（資料圖片）

餐廳職員指昂坪360亦有與他們溝通，希望延長開放時間，因為擔心餐廳關門後粉絲沒有食物，希望餐廳能作出配合。有粉絲接受訪問時指，已帶多件擋風風褸以備不時之需：「冇特別帶暖包，亦冇特別多帶糧食，因為我食得好飽先上嚟。」

過百粉絲聚集通宵等候偶像（資料圖片）

姜濤也在IG Story及Telegram群組寫道：「辛苦大家了，好好照顧自己，不要生病，不舒服不要硬撐」、「你們真的照顧好自己，各位互相照看一下，不要分彼此。無論哪一邊的粉絲都好好照看一下，真的辛苦了。」雖然通宵等候追星的行為不太鼓勵，不過假若真的要長時間等候，都可以事先準備。

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+ 6

【1】帳篷

通宵等候要休息，帳篷可以遮風擋雨，又有得瞓下，必備。

【2】風褸

凌晨時分留在當風位置，或商場冷氣太大，小心凍到流鼻水、感冒，一件風褸自然不少得。

【3】雨傘

遮太陽遮雨都用到，有直遮更可以遮埋身邊的粉絲。

【4】雨衣 / 帽

嫌隨身帶遮太似Auntie，可以帶雨褸或帽，分別應付雨天晴天。

【5】應援物

自家印刷的應援手幅及大大個燈牌，是時候派上用場，可以與人交換之外，也讓偶像「無雷公咁遠」都見到你。

【6】摺櫈

不是「滿清十大酷刑」式的木摺櫈，而是塑膠摺櫈仔，可摺疊之餘更有手挽，站上去也較穩陣，不過都要小心別擋到後面的粉絲呀！

【7】Fans Club T恤

Fans人數眾多，要分清其他人屬於哪個「陣營」，比起認住對方個樣，直接睇Fans Club T恤更方便。

【8】大炮

咁耐無見自家仔仔同女女，準備單反大炮喪影是常識吧！（希望po上IG之後偶像會見到啦…）

【9】望遠鏡

遲到同山頂位都唔怕，影唔到相用望遠鏡大飽眼福都好。

【10】零食、水

要霸到靚位隨時要等半日以上，越多人到就越唔敢行開，驚冇咗個位，準備少少零食同水充飢，活動完再大擦一餐。