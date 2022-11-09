將軍澳夜空現紫光變葛咸城？網民追血月見《蝙蝠俠》奇景真相爆笑

昨（11月8日）晚香港上空出現兩大天文奇景「血月月全食」、「月掩天王星」，將軍澳有網民本身想看血月，卻發現天上出現紫色光，灑落時更與《蝙蝠俠》場面相似，笑指「將軍澳變咗葛咸城」。



（FB @Norman Ng）

月球昨日傍晚（8日 )起會完全進入地球本影（月全食）同時掩食天王星，過程歷時1小時26分鐘。太空館表示本港東至東北面沒有障礙物的地點，天氣許可都能用肉眼觀測，吸引不少市民尋找紅月。

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有網民在「將軍澳主場」分享照片，可見雲層較多，望向天空時看不見血月，但反而天上有一團紫色光，十足《蝙蝠俠》中葛咸城出現一道蝙蝠俠標誌的光，令他笑稱「將軍澳變咗葛咸城」。網民表示昨晚「想睇月食就食白果」，又指電影《蝙蝠俠：黑夜之神》早前未能在中環海濱露天公映，今次也「唔畀喺公眾地方出現」。

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今次在天上出現的紫光不是翻版紅月，也不是有人拍戲，其實是12月即將啟用的將軍澳大橋「試燈」。大橋中間其中一節亮起一整排紫色燈，光線折射到半空的雲才出現此奇景。另一位網民在較近大橋的住宅拍攝，可見射燈亮度頗高，她也坦言「如果佢通橋之後都係呢隻色，我會好難過」；亦有人為網民照片P上蝙蝠俠剪影及標誌，笑指「係時候出動」。