黃埔花園鎖車隊VS千萬勞斯萊斯！眼利網民:有特別保護裝置防刮花

說到鎖車大家可能會想起沙田第一城和乙明邨，但其實九龍區也有一個「鎖車界巨頭」黃埔花園。有網民拍攝到黃埔花園潮流天地外，有一輛千萬級的名貴勞斯萊斯被鎖車隊包圍，眼利網民更發現雖然車輛被上鎖，但卻有特別的保護裝置，笑指保安們都不敢怠慢這位「貴賓」！



近日有網民捕捉到黃埔花園鎖車隊遇上了一輛千萬名車勞斯萊斯（Facebook群組「香港泊車L」@Raymond Tsai）

網民在Facebook群組「香港泊車L」上發帖，以「係咪你哋最期待嘅畫面」為題貼出了一段影片及兩張圖片，影片中的地點為黃埔花園時尚坊二期潮流天地對開，一輛名貴勞斯萊斯因為違例停泊而被鎖車隊包圍。拍攝者笑指鎖車隊「通常鎖完就走」，但今次卻第一次看到鎖車隊在鎖車後在原地等候司機出現，於是拍下了這一幕上傳至社交網站。

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勞斯萊斯因為違例停泊而被鎖車隊包圍（Facebook群組「香港泊車L」@Raymond Tsai）

眼利網民的網民發現勞斯萊斯汽車的右前輪圈雖然被鎖上，但是卻有放了一塊類似紙版的物品隔開車鎖和汽車前輪，似乎是「特別保護裝置」，網民就笑稱「其他車唔會咁墊住」、「整花咗隻軨（輪圈）搵律師追番佢$200,000」、「依隻軨花一花返原廠都十幾萬」，也難免在鎖車時要特別小心保護，也要安排鎖車隊成員在原位守候。

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後來一位未知是車主或是司機的男性出現，在與黃埔花園鎖車隊職員溝通後，車鎖被職員卸下，及後男士登上駕駛座駛離現場。

【圖輯】點圖放大瀏覽 黃埔花園鎖車隊VS千萬勞斯萊斯👇👇👇

根據上傳者拍攝的照片和影片猜測，相中的汽車型號應為勞斯萊斯Phantom，新車基本價格約為900-1,200萬港元，視乎是短陣版或長陣版，車上如有加配Options售價更高。網民形容該輛名車如同「揸住一層樓出街」，笑指鎖車隊謹慎處理為明智之舉。

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拍攝者笑指鎖車隊「通常鎖完就走」，但今次卻第一次看到鎖車隊在鎖車後在原地等候司機出現（Facebook群組「香港泊車L」@Raymond Tsai）

Rolls-Royce Phantom Extended Series II 內裝示意圖（圖片來源：Rolls-Royce）

Rolls-Royce Phantom Extended Series II 內裝示意圖（圖片來源：Rolls-Royce）

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沙田老牌屋苑第一城經常都被網民討論，除了討論樓價以外，第一城的F1級鎖車隊也是享負盛名。有網民貼出一張第一城鎖車的圖片，雖然該處會鎖車已不是新聞，但就因為被鎖車的車主疑似沒有查看車輛狀態，直接上車扭軚打算開走，結果車身被車鎖傷到入肉，圖片引起了網民熱議。

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