《愛回家》抽水《明日戰記》變老人戰記　疑暗寸古天樂落淚博同情

《明日戰記》票房大賣，更直衝香港電影史上票房NO.1。賣座自然多人抽水，《愛回家之開心速遞》昨晚(7日) 播出第1769集《電影票房「造假」大戰！》，內容講到組合「大四喜」拍攝電影《老人戰記》，而對手雷公(白彪)所拍攝的《獨行地雷》亦同時上映，大家各出陰招「谷票房」，當中有不少情節被網民指影射《明日戰記》，網民更表示劇情抽水情節「好寸嘴」，「《愛回家》連古仔都冇面比」。



愛回家之開心速遞劇照

《愛回家》昨晚所播出的最新一集講到，大龍生(羅樂林)出資拍攝組合大四喜的紀錄片，而片名則改為《老人戰記》，片名與古天樂所拍的《明日戰記》十分相似，整個片名都只差兩個字，而且《明日戰記》曾經被指所參演的演員年齡都較大，而愛回家則將片名直接改為「老人」戰記，令網民都認為《愛回家》好明顯抽水《明日戰記》和演員年齡。

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愛回家之開心速遞劇照

圖自《明日戰記》Facebook

除了劇中片名，連《明日戰記》的周邊新聞《愛回家》都照樣抽水，曾經有內地網民於網上投訴指自己買《明日戰記》的戲飛，但戲飛卻變成另一套電影《獨行月球》，當時令不少人都認為《明日戰記》被「偷票房」。而劇中龍敢威的對台雷公亦於同期上映一套名為《獨行地雷》，其中龍生的員工阿壯(焦浩軒)和道德重整會小學袁球老師(馬俊傑)都表示他們本買《老人戰記》的戲飛，但職員卻帶他們到《獨行地雷》的戲院。劇中除了雷公的《獨行地雷》與當時受爭議《獨行月球》相似，連事件內容都相似度十足，難怪讓網民認為劇中有所影射。

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愛回家之開心速遞劇照

圖為獨行月球海報(圖自網上)

古天樂曾於《明日戰記》宣傳時疑似落淚，影片更被網民瘋傳指因當時內地票房並不景氣，古天樂情緒低落感觸落淚，但事後古天樂亦解釋他不是喊，而是因「熱」，「戲院無開冷氣」。《愛回家》照樣大膽抽水古天樂，劇中熊樹根於電影記者會時因想到大龍生曾拿了速熊的錢來當新年利是，並表示會於票房收益給回他。但電影如今沒錢賺，利是錢將追不回來「虧大本」，因而落淚，其後因熊樹根喊，大家紛紛支持《老人戰記》，令票房即回升。 有不少網民看完都指，「流眼淚令人哋睇，擺明講緊古天樂眼濕濕」，「好明顯寸古天樂喊票房先升啦」，更直指「咁寸嘴，古仔都冇面俾」。

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