世界盃2026｜好女友睇波必學7招速成手冊!越位角球基本球例懶人包

世界盃2026已正式開幕，面對四年一度的足球盛事，女友們隨時因男友掛住睇波而被冷落，不過陪佢一齊睇就唔使怕啦！但係想學睇波又未必睇得明，睇波途中狂問問題又怕掃佢興，一於睇睇這篇好女友睇波必學7招速成手冊啦！



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1.何謂世界盃？

世界盃是每4年一度國家與國家之間的足球盛事，與平常睇英超、西甲、意甲、法甲、歐聯等賽事不一樣，不會出現曼城、曼聯、巴塞隆拿、皇家馬德里、祖雲達斯等等知名球隊，各球隊的球星也會代表其國家隊出賽，例如美斯將代表阿根廷出賽、C朗拿度將代表葡萄牙出賽等。

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2.切忌幫錯隔離隊加油！

新手睇波通常都會遇到一個問題，就是球員跑得太快，加上不認得球員的名字和樣貌，所以只睇到球員非常混亂地跑來跑去，甚至認錯人幫錯隊伍加油！其實有一個簡單方法辨認球員所屬的隊伍，就是查看直播畫面上的比分表，通常在隊名旁邊有附上隊伍的球衣配色，睇清楚顏色就不再怕搞錯啦！

留意左上方計分表 在球隊旁有附上球衣顏色（NOW影片截圖）

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3.賽制係咩玩法？

每場足球賽都分為上下半場，各踢45分鐘，合共90分鐘，中場休息15分鐘，即使換人、足球出界、球員受傷等球鐘都不會停止計時，除非賽事突遭腰斬暫停。在上下半場結束時會補時數分鐘，視乎賽事現場情況而定，通常是1-5分鐘內。

世界盃分為兩個階段，第一階段為小組賽，每4隊為一組，重覆對賽後（勝得3分、和1分、敗0分）每組最高分兩隊晉級16強淘汰賽。在淘汰賽期間，假如有賽事於常規時間90分鐘內未能決出勝負，會先進行30分鐘的加時賽。若加時後仍然賽和，將會互射十二碼決勝負。

4.12碼係點解？

足球場內龍門附近的兩個長方形是禁區範圍，即守門員一般而言可以合法用手接球的區域（自己隊伍的回傳球除外），而防守隊伍在禁區犯規時也會將對方球員送上12碼罰球機會；而防守球員在禁區外犯規時，進攻球員則會獲得罰球。所以女友們不要看到球員在禁區外犯規時就大叫「12碼12碼」了，隨時俾男友反你白眼！

(Getty Images)

5.黃牌紅牌幾時俾？

球證會根據球員的犯規行為發出黃牌及紅牌警告，黃牌是較輕微的犯規，領兩張黃張便須即時離場，也是俗稱的兩黃一紅；而紅牌是嚴重犯規，須即時離場。無論球員因兩黃一紅或直接領紅牌離場，後備球員也不得上場替補，意味著球隊即將迎來「踢少個」的劣勢。

南非中場耶耶薛度利在49分鐘從後踢跌單刀的對手，取得今屆賽事首面紅牌。

6.點解會開角球？龍門球？

足球在底線出界的話，球證會根據是由進攻方或防守方踢出界而判定，如果是由進攻方踢出界，即判定為龍門球，由防守方守門員開波；如果由防守方踢出界，則判角球，由進攻方球員在球場角落旗仔處開波，球員就會密集地在禁區附近鬥頂頭鎚爭取入球。

（影片截圖）

7.到底咩叫越位？

簡單而言，越位即是進攻球員在接球時，不得比對方防守球員（最後一個後衛）更接近底線，可防止進攻球員一直在龍門附近等待輕鬆入球。如球證判定越位違例的話，即使入球也會算作入球無效。

（資料圖片）

6位曼聯球員同時越位的一刻（資料圖片）

溫馨提示男友2大睇波地雷

最多男友介意的兩件事分別是「不要在睇波期間一直問問題」，答得多隨時躁底；以及「不要在電視前面不斷來回經過」，阻擋到重要時刻就太可惜了，收拾垃圾就等完場再慢慢收拾啦！

不過睇波其實都只係感受氣氛，再欣賞吓球員精湛的球技，即使女友問題多多，男友們也不要對女友太嚴格及表現煩厭了，畢竟她肯投其所好陪你睇波，已經值得大讚啦！

《不日成婚》劇照

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