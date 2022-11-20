世界盃2022｜5大飲酒禁忌　一句話會激嬲調酒師　女士要防一類酒

2022年卡塔爾世界盃開始啦！有不少人都準備好與朋友到酒吧凑熱鬧。不過，睇波心情興奮同時，不知道大家又知不知道喝酒前後應該吃甚麽才不會那麽容易醉酒呢？《開罐》Opener就為大家集合了N個酒吧冷知識，當中如果女士們遇到有男士叫這種酒給你就要小心，他很有可能是存心要把你灌醉啊！



萬衆期待第22屆國際足總世界盃開鑼，《開罐》Opener訪問Club Albergue 1601的調酒師Matthew，為大家搜集了幾個酒吧冷知識，除了喝酒前後應該吃甚麽防醉之外，還有兩個鷄尾酒的背景故事，大家可以學下來與人分享啊！

(Andra C Taylor Jr/ Unsplash)

喝酒前後應該吃甚麽？

調酒師Matthew表示「飲酒前一定要食嘢，但係唔好太飽……牛奶、芝士、火腿，呢啲有少少油分嘅嘢」，就可以有助墊胃，減少酒精對胃部的傷害同時，也可以防止因酒精快速被吸收而醉倒。那麽宿醉可以怎樣解決呢？Matthew指「飲完酒覺得唔舒服係因為酒精揮發」，講到可以「以毒攻毒」，起床後喝一點點酒反而可以中和酒精。不過，如果明知有活動會醉酒，大家事前事後吃解酒丸打底當然最有效啦。

醉酒有甚麽跡象？

相信不少人都曾經有疑問，不知道醉酒會有甚麽跡象。臉紅頭暈是跡象嗎？「有啲人會開始亂講野，大吵大鬧。講嘢口齒不清，都有機會開始醉」，而至於感覺到醉意後應該隔多久才繼續喝比較好，Matthew就表示大家應量力而爲，「其實真係因人而異，每個人散酒能力都唔同」。

（鄭子峰 攝）

女士們看到男士點這種酒要小心！

因爲鷄尾酒除了酒精之外，當中還會混合了果汁、汽水等等，酒精味道會比直接喝shot少。「好似Long Island咁，飲落甜，冇乜酒精味就要小心」，酒吧初哥或酒量較少的人不知不覺就會越喝越多然後醉倒。Matthew亦講到女士要注意，「如果飲咗幾杯shot之後，佢再用champagne或者有氣飲品同你碰杯就要小心。因爲有氣就會令酒精直接上腦、好容易醉，完」。

有所謂暗示酒嗎？

海外電影中經常會看到角色以不同的鷄尾酒互相暗示，尤其是性暗示的酒類很多。Matthew就認爲「香港似乎冇這個講法，睇得太多電影啦！不過男士請飲酒嘅情況都有」，如果酒量不佳或者想表現自己沒有興趣認識，就可以慢慢拖著不喝或慢慢飲。「見到你飲太多Bartender都會睇吓救唔救，有可能會幫你換shot」。

（鄭子峰 攝）

酒吧有甚麽禁忌嗎？

「唔好飲醉嘔、打爛嘢就一定」，Matthew表示除了不要醉酒鬧事、添麻煩之外，在Bartender身上強加自己意見或者插手都不應該，「因爲每一杯Cocktail都係藝術，而且每個bartender都有自己嘅Character」。「唔好叫Mojito之後又要求少冰、唔要mint。或者叫杯Signature drink要求扣呢樣嗰樣，咁就已經唔係signature啦！」

Bartender vs Mixologist

今年稱呼調酒師，除了用Bartender這個字眼之外亦有不少人會用Mixologist。Matthew提到，「雖然聽落好似XXX-ologist 型啲，但係其實作爲調酒師會唔鍾意。Bartender係Social、包含社交性嘅職位，但係Mixologist意思指只是負責MIX嘢」。

（Raman/ Unsplash）

鷄尾酒背後故事

【Screwdriver】：因爲當時沙地阿拉伯禁酒，有地盤工人就會偷偷地在橙汁罐裏面加酒，不過因爲沒有可以攪拌用的工具跟身，所以他們就用專用螺絲批，於是這杯橙汁加伏特加的鷄尾酒就被冠上Screwdriver的名號。

【Margarita】：傳説曾有調酒師交了一位來自墨西哥的女友，但她在一次打獵時不幸逝世。爲了懷念這位女友調酒師創作Margarita這杯鷄尾酒，用她出生地的酒Tequila做基底，而杯邊標誌性的鹽就是重現他掛念女友時所流的眼淚的鹹味……

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