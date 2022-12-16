世界盃｜港男同未來外父打對台　贏波大叫世伯一舉動嚇怕：差啲死

能夠與未來岳父看球賽拉近距離就當然好啦，但若果大家打對台又會發生甚麼呢?近日有港男於討論區發文表示，被女朋友爸爸邀請留在家中看阿根廷對克羅地亞世界盃球賽，自己買了阿根廷3:0，但未來岳父卻買了幾千蚊對家，令Po主全程都要克制住「阿根延入波嘅興奮」，但就在完場時阿根廷大勝，Po主終抑壓不住興奮大叫，令女友爸爸大怒更作一舉動，令樓主有死過翻生之感。



《愛回家之開心速遞》劇照

近日，有港男於Dcard上以「同女朋友老竇睇波爭啲睇到打交」為題發文指阿根廷對克羅地亞當日，到女朋友屋企食飯，女友爸爸竟突然問他「睇唔睇波」，更指買了啤酒，讓樓主直接留在家睇波過夜，樓主見女朋友都話好，就順意留低睇波。誰不知到睇波時，樓主才發現女友爸爸原來「買咗成幾千蚊」克羅地亞，而自己卻買了對家阿根廷3:0，但為了避免給女友爸爸一個「賭仔」形象，他一開始便宣稱自己沒有賭波。

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圖自Dcard討論區

樓主表示，他因此成場波「都要克制住見到阿根廷入波嘅興奮」，但直到完場3:0阿根廷勝出的一刻，樓主終忍不住興奮大叫一聲「Yes!!!!發達」，令女友爸立即發惡反枱更大罵樓主「攞景定贈慶」。樓主表示「輸咗幾千蚊嘅人聽咩都燥底架啦」，因而不論樓主說甚麼，女友爸都「勁大聲X返我(樓主)轉頭」，最後更開始「郁手郁腳」，幸好女友媽媽被嘈醒救下樓主，令樓主都放鬆口氣表示「如果唔係我應該會比佢打死」。

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貼文一出，即引起網民熱議，有不少網民都表示「樓主真·勇士嚟，夠膽同未來岳父睇波」，此為「玩命」的舉動。有網民亦指女友爸「唔當你係克羅地亞咁打咪算好」，更讓樓主趕快請女友爸飲茶補返數，網民更調侃樓主指「樓主連岳父都打唔贏 將來仲點保護自己嘅女人」，不過看來樓主應該難以在岳父面前生存，未來能不能叫女友爸「岳父」都成問題。

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