天才水獺準過印度神童？神預測世界盃賽果一夜爆紅！網民:保羅2.0

日本隊在2022世界盃首戰以2：1勇挫曾奪四屆冠軍的強豪德國隊，令一班球迷狂喜，大量集合在澀谷觀戰的民衆激動歡呼相擁。不過，日本有一位大神原來早已預測賽果，在日本戰勝後成爲話題，一夜爆紅！



（Getty Images）

世界盃日本隊在11月23日爆冷以2：1擊敗德國，大批球迷瘋狂慶祝。日前有日媒報導，在賽事上演的前一天有大神已經成功預測日本戰勝的賽果，片段曝光後引起網民熱烈討論，令這位大神一舉成名！

（Twitter截圖）

日媒「共同通信社」報導，這位大神是來自東京都港區水族館「マクセル アクアパーク品川」的8歲雄性水獺「太陽」（たいよう）。牠在日本隊與德國對戰的前一天進行了賽果推測。人類在他面前放了3個水桶，一個水桶貼上德國國旗，一個貼上日本國旗，一個貼上「打和」。接過代表勝利的足球後，牠一度接近德國的水桶，但就回頭，再果斷地將球放入貼上日本國旗的藍色水桶。

+ 1

日本在翌日的賽事中逆轉戰勝德國，水獺太陽成功預測這次歷史性賽果的片段隨即被瘋傳，一夜之間成爲全日本最人氣的水獺。有不少網民在Twitter上大讚牠厲害，又有網民重提曾多次估中世界盃賽果的八爪魚保羅，笑説「下一場都拜托你啦」！水族館的公關表示他們也爲太陽的預測成真感到非常高興，但是預測並不是公開進行，他們亦沒有打算再為接下來賽程作預測。不過，就講到由即日起至12月25日太陽每天都會進行垃圾分類的表演。

+ 8

有網民就拍攝水獺太陽垃圾分類表演中的英姿，原來牠懂得分辨垃圾屬於可燃、膠，還是樽和罐！除了可以精準預測世界盃賽果之外，牠竟然還是一個環保小先鋒，實在非常值得我們學習啊。

👉日本特賣場驚見大量中國客爆買名牌袋！負責人：中國人不可或缺！

👉與女生免費做愛捐精！ 日本新興「懷孕師」談經歷:幫到人又能播種

同場加映：日本2022年秋冬服裝潮流 美少女自拍唔戴Bra激凸散步YouTube大熱

日本經常誕生各種不同新興潮流，有不少港人亦喜歡參考日本的穿衣風格。最近日本潮興一種穿衣潮流就引起網民關注，社交平台上竟揭起「不穿胸圍散步」的潮流，大量日本女子在街上自拍「飛釘」……👉👉日本2022年秋冬服裝潮流 美少女自拍唔戴Bra激凸散步YouTube大熱