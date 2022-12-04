解夢｜占卜師拆解7個夢境的含義　交通意外有人死反而代表行大運!

常有人說夢境是潛在意識的反映，有幸福的夢、也會有可怕的惡夢。有日本網站最近就分享一篇文章，講解了暗示未來危機的7大夢境。當中講到，如果你在夢中遇到交通意外，在現實中也有可能會被捲入事故中！



發一個好夢自然就會有一天好心情，但發惡夢就會「周身唔聚財」，整天都在想究竟夢境是不是有甚麽暗示。日本網站michill最近分享一篇文章，當中嚴選了「發呢種夢就大件事啦！」的夢境Top 7。壓力、身體不適、睡眠環境不好有可能是令你發惡夢的凶手，但到底這7大夢境有甚麽含義呢？一起來看看吧！

👇👇👇即睇暗示危機的夢境TOP 7👇👇👇

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【第7位】發生交通意外的夢

交通意外的夢是後悔和自卑的象徵。當你因過去的失敗和挫折而自暴自棄時，就很容易做這種夢。如果夢境非常真實的話，那你在現實中遇到交通意外的可能性亦很高。可是如果在夢境的交通意外出現死者的話反而是好運的徵兆。對方和自己都沒有受傷的情況，也是前景一片光明的暗示。

【第6位】很多昆蟲出現的夢

如果在夢裏面有很多昆蟲出現，那就暗示你已經達到身心疲勞的巔峰！或許你最近感覺到壓力爆燈，肉體上及精神上都已經接近極限，需要儘早休息一下了。大量的昆蟲出現也有可能是麻煩、困難出現的先兆，要有心理準備啦！

【第5位】溺水的夢

溺水的夢大部分時候是「警告夢」，水代表你的感情、情緒，溺水則代表你正被自己的情緒吞噬。若在夢中感覺痛苦、無法呼吸，亦代表你身心都被壓迫。如果身邊沒有可以依靠的人，感覺被孤立時，或陷入消極情緒的話，就會看到這個夢。

（資料圖片）

【第4位】被困的夢

在夢中被困預示你會遇到令你束手無策的狀況，而被困的位置則代表你的精神狀態。如果被困在廁所或者黑暗的地方，代表你正承受很大壓力，容易出現情緒化的言行。不過如果夢境中被困的地方是在水邊，那就暗示會有靈感湧現，可以輕鬆獲得實現你目標、願望的想法及支持！

【第3位】發生大地震的夢

夢見大地震或大規模的自然災害是對將會發生動搖你人生的大事的警告。要從根本解決問題需要花一段時間，所以或許需要耐心等待情況好轉。根據你對地震的反應，可以將夢分爲吉夢和凶夢。如果在夢中的你冷靜面對大地震，就代表你能以自己的力量跨越逆境。相反若你表現得慌張，就意味著你對未來充滿焦慮和不安。

【第2位】甩牙的夢

在夢境占卜中牙齒象徵生命力，甩牙就是生命力下降的標誌。如果是大牙脫落的話，就代表你身邊的朋友、另一半或家人等的生命力下降。注意一下你身邊有沒有人在身體上或心靈上不適，提早預防他們遇到不測吧！

【第1位】自殺的夢

自殺的夢境有你對現狀不按計劃前進而感到壓力的含義。若是你本人自殺，那是你急於想要改變自己的象徵。若是家人自殺，意指你不想依靠父母或兄弟姐妹，獨立地生活。若是戀人自殺，就代表你對失去戀人的不安，亦反映你對他的依賴。不論是那種情況，將夢視爲改變自己的契機並積極行動，就能提升你的運氣！

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