你會點畫「星形」？3秒鐘揭露你的潛在性格　由上畫起會主動求愛

你也喜歡透過心理測驗認識自己嗎？心理測驗一直以來都是人們廣為參考的一項數據，不但在香港，甚至連外國也都很喜歡做這樣的心理測試。



近日日本網路上就瘋傳一款心理測驗，這項測驗是出自日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》（Getsuyo kara Yofukashi），從你畫「星形」五芒星最先筆順，來探索你的內在性格。只要花3秒鐘的時間，一起來看看準不準吧！

【圖輯】畫「星形」時，你都從何處下筆呢？（點圖放大即玩日本超準心理測驗👇👇👇）

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五芒星，是指一種有五隻尖角、並以五條等長直線畫成的星星圖形。五角星曾在古代被用作基督教的象徵，代表著五種感官或基督的五種傷口。五角星在14世紀的英語詩歌中起著重要作用，象徵著高文之盾。未具名的詩人也將該象徵的起源歸於所羅門王。五角星在魔法中也是一種特別的圖形，用正的五角星作魔法陣是白魔法，用倒的五角星則是象徵黑魔法。

請先拿出一支筆與一張紙，直接畫出五芒星，畫完後，回想「下筆時」的位置，對應數字就會有解答囉！在心裡默想筆順也可，如果你很會畫的話~

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從①畫起的你：積極的領導者

從五芒星的最上方開始下筆的你，是個天生領袖，具有責任感與超強行動力，在工作、戀愛都習慣主動出擊。但若反過來被追求時，就會失去熱情、冷靜下來。

從②畫起的你：渴望被愛

比較少人選擇的2號起點，象徵你內心渴望被愛，所以喜歡與人調情。自我意識不強，很容易被他人牽著走，可能因為對方的猛烈攻勢而在一起，但內心其實沒有很喜歡對方，導致最後會發生偷吃、劈腿的情狀。

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從③畫起的你：作夢的浪漫主義者

從右下方的3號開始的人，具有創意的個性，同時也有點迷糊、天然呆。不受社會常規束縛，並期待愛情會從美好的邂逅開始。

從④畫起的你：堅持自我的藝術家

你這種人有獨特的審美觀，對於生活品味有自己的堅持、不容易妥協。卻也不善於談戀愛，容易在愛情中居於劣勢、下風。

從⑤畫起的你：忠於自身不委屈

從左上角開始畫的人，是會為了賺更多錢、想吃美食，甘願付出更多心力。在談戀愛、婚姻方面也處於主動、積極的心態，往往也有很高的成功率。挑選結婚伴侶，會更重視家庭背景、事業，勝過於個性。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】