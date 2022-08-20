心理測驗｜日網占卜從走路速度看穿男人本性　一類人極自我中心！

【心裡測驗/男女關係/情侶】當你嘗試認識一個人，單靠第一印象其實很難判斷出他會是甚麼性格的人。有日本網站最近就分享一個心理測驗，透過他走路的速度就可以看穿他的本性！



（《あの頃、君を追いかけた》）

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走路速度時看穿人性格心理的其中一個方法，當他與你在一起時，又會以甚麼速度走路呢？

【A】走得比你快

【B】走得比你慢

【C】走得比任何人都快

【D】配合你的步伐

👇👇👇點圖從走路速度看穿他的本性👇👇👇

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【A】走得比你快

和你一起走的時候，如果他比你走得快，那就代表他性格比較自私。尤其是走路匆忙、會直說：「你行得好慢！」的男人更是有攻擊性的一面。如果想與這類型男性發展，就要有心理準備自己會經常要擺出低姿態、看面色做人了……

【B】走得比你慢

和你一起走的時候，會比你走得慢的男人本性很溫柔；是那種以自己的節奏輕鬆自在生活的人，所以可能也會讓人感覺有點不可靠。他喜歡邊行邊睇手機、聽音樂，有點小朋友性格。與他相處的時候，施展出母愛吧！

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【C】走得比任何人都快

如果他走得比任何人都快，那他就是不希望自己的步伐受到干擾的類型。他可能不僅不擅長與女性相處，也不擅長群體生活。在和這樣的人約會時，有寬大心腸來包容、配合他是很重要的。

【D】配合你的步伐

若他會盡量以跟你一樣的速度走路，那麽他是一個細心、可以和任何人相處融洽的人。這樣的人很有可能會是一個永遠珍惜你的理想伴侶啊！

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