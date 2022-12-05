馬雲日本逾2萬呎豪宅曝光？選址溫泉勝地箱根　別墅管理人親回...

阿里巴巴的創辦人馬雲自2020年的外灘金融峰會後便甚少露面，但亦不時會被各地媒體「野生捕獲」。最近有媒體就報道指，馬雲似乎正在居住在箱根一家豪宅，而且已經低調移居最少6個月。



阿里巴巴創辦人馬雲（YouTube截圖）

馬雲曾經是亞洲首富，但自2020年11月螞蟻的上市被截停後，甚少出現在大衆面前。不過媒體不時也會拍攝到他在世界各地旅遊的身影。近日外媒Financial Daily報道指，前首富、阿里巴巴創辦人馬雲已住在東京市中心長達6個月。據説他不時會與家人到訪市郊的溫泉及滑雪場，平常的生活非常低調，社交活動也只是出入私人會員俱樂部。

有壽司店負責人表示馬雲最愛拖羅和海膽的壽司（Tuan Nguyen/ Unsplash）

日本八卦周刊《FRIDAY》亦在10月下旬收到情報指馬雲現居在溫泉勝地箱根的一所別墅中。他們為了找出馬雲的住所、潛入該區以證實謠言。據報馬雲是壽司的忠實粉絲，於是《FRIDAY》便先到區內風聞是他最愛的壽司店收集情報。負責人表示，馬雲自19年起不時都會到訪該店，最近也曾到他的家送外賣，形容是一間壯觀的別墅。「佢鍾意食拖羅同海膽，有時會叫每款10件」，又講到馬雲經常來回區內有名的壽司店，自疫情起就開始通過管理人點外賣。

按箱根的一位地產經紀所指，馬雲現居的別墅是由SoftBank軟銀集團的創辦人孫正義轉讓給他。《FRIDAY》根據這條情報找到區內一家別墅的登記紀錄，至2016年仍屬孫正義的公司，其後所有權移交英屬處女群島的一家公司；是一所包含地下室，面積超過2萬1千呎的大豪宅。

即使SoftBank軟銀集團沒有回應《FRIDAY》的查詢，但似乎有不少行內人士及日本網民都認為傳聞屬實。有鄰近別墅的管理人就表示，他有聽説該豪宅的主人是前阿里巴巴社長，雖然不是馬雲本人，但他的一位助手曾經上門打招呼。《FRIDAY》直擊別墅時，屋內的管理人講到關於別墅的主人他「無可奉告」。指出早前似乎有中國的客人到訪，上一手主人的確是孫正義，但現在別墅屬於一家公司，他並不了解細節。

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