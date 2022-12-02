日首創「月經浴球」方便嚟M浸浴　網民實測場面震撼：發明人變態

每個月女生們都有幾天被月經困擾，有經痛、怕滲漏不太方便。最近有日本公司就開發一個名叫「Bloody Bomb」的浴球，放進浴缸就會將水染紅，這樣月經來時就一樣可以浸浴不怕尷尬！？



女生每個月大概有3至7天會來月經，身體不適、荷爾蒙不穩、怕「漏M」，又要準備各種生理用品，長期處於神經綳緊狀態。家裏有浴缸的人相信平常不時都會選擇以浸浴放鬆、解除疲勞，但月經來的時候就會因爲怕經血流出而卻步。最近有日本生活雜貨用品店開發了浴球「Bloody Bomb」，以鮮紅的顔色可以遮蓋經血作爲買點出售。

（Dreams官網截圖）

根據生活雜貨用品店「Dreams」網店的資料，他們在調查中發現有80.5%女性在月經期間會因爲介意看到經血而不浸浴，於是便決定開發這個能溫暖身體、舒緩經痛不適的鮮紅「月經浴」。浴球叫價1,760日圓（大約港幣99元）一個，是「Bloody Rose」（血玫瑰）口味，裏面亦含大麻成份的CBD。

有人就在Twitter上拍片開箱這個「月經浴球」，將水滴型的浴球丟進裝滿水的浴缸後瞬間「血花」四濺，不久後就將水完全染紅，裏面還有一點點閃粉。浴球引起網民熱烈討論，批評製作者根本沒有好好理解女生的煩惱，「月經唔浸浴唔係因爲怕見血，係因爲覺得浸喺M入面好污糟！」。

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有網民就表示來月經時已經要全日面對著這些鮮紅液體，完全沒有興趣爲了放鬆再浸在裏面，「溶緊嗰陣碎開一塊塊真係好似血塊」。日媒ねとらぼ致電開發「月經浴球」的「Dreams」，他們回應指有看到網上的海量負評，講到開發組裏面有女性。消息令網民更是憤怒，「如果開發者係女人，咁佢哋一定全部都係心理變態！」。亦有網民傻眼道：「以佢嘅理論，如果整個黃色嘅浴球，係咪就算喺個浴缸裏面屙尿都可以繼續照浸？」。

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