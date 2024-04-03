「精一杯」代表全力以赴！9個日文漢字聽落鹹濕　真正意思極正常

有不少港人都喜歡日本文化，除了到當地旅行之外，亦會看日本的電影、動畫及漫畫。而在接觸這些作品期間，不免會看到日文當中有不少漢字。《開罐》盤點了一些看似色情的日文漢字，但其實完全沒有鹹濕意思，一起來看看吧!



日本的文字當中除了50音之外，亦有不少漢字。不過這些漢字的寫法雖然與中文類似甚至相同，但當中意思卻有天差之別。《開罐》盤點一系列聽了感覺很鹹濕但其實完全沒有色情意味的字詞。不知以下這9句日文大家又知道它的真正意思是甚麽嗎？

👇👇👇即睇9句日文聽似鹹濕其實無色情意思👇👇👇

+ 5

9句日文聽似鹹濕其實無色情意思

【1】幼馴染

意思：青梅竹馬

【2】胸糞

意思：心情不快

【3】精一杯

意思：全力以赴

（《内政保鑣》劇照）

【4】大根

意思：白蘿蔔

【5】子供

意思：小孩

【6】用心棒

意思：保鑣

【7】出汁

意思：日式高湯

【8】床屋

意思：髮型屋

【9】うまい棒（美味棒）

意思：日本國民零食之一

👉9個日常英文超易被誤會 Kindly暗寸一流、Take your time=催你？

👉00後最新16個潮語你識幾多 MM7變埋阿Jer歌名 0尊、張中點解？

同場加映：00後「大癲0尊」潮語被批無內涵 一代不如一代:屈機Ｏ嘴高質好多

每一年都會有不少潮語誕生，特別是在這個網絡時代，潮語的散播速度更快。不過，最近有網民就開Po指「0尊」、「大癲」這些00後常用潮語含義狹窄，批評現在的潮語程度太低，引起熱烈討論。👉👉00後「大癲0尊」潮語被批無內涵 一代不如一代:屈機Ｏ嘴高質好多