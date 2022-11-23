日本2022年秋冬服裝潮流　美少女自拍唔戴Bra激凸散步YouTube大熱

日本經常誕生各種不同新興潮流，有不少港人亦喜歡參考日本的穿衣風格。最近日本潮興一種穿衣潮流就引起網民關注，社交平台上竟揭起「不穿胸圍散步」的潮流，大量日本女子在街上自拍「飛釘」……



日本最近揭起「不穿胸圍散步」的潮流（YouTube截圖）

最近日本的YouTube、Twitter等社交平台上都流傳著「ノーブラ散歩」（No Bra散步）這個標籤。裏面有不少女生在貼身上衣内不穿胸圍，出外散步的影片。美女素人乳頭激凸頂著衣物的「飛釘」裝束吸引大量觀衆，當中有頻道甚至只上傳了2條影片，短短兩周内就收穫逾10萬位訂閱者、逾307萬觀看次數。

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這些「不穿胸圍散步」的女生們，有人夜闌人靜時到公園放煙花，有人就到訪明治神宮、代代木公園、動物園、IKEA，亦有人踩單車、夾公仔和去貓貓Cafe，多種設定迎合觀衆口味。

Twitter上有網民就表示，雖然乳頭這樣突起頂著上衣的畫面應該違反YouTube的色情條例、可能會被封鎖，但個人則「支持」，更有日本網民指「睇睇吓no bra散步影片就變咗夜晚，啊哈哈哈！」。亦有網民講到「唔戴bra散步嘅片一個星期就突破200萬觀看次數。由YouTube誘導人去Twitter，再click加入色情月費訂閲賺錢。只要抛棄羞恥心，呢個真係一個超醒目嘅銷售手法。」

但這樣不戴胸圍出外不會很顯眼嗎？有網民就認爲這樣不戴胸圍出外其實未必會暴露，因爲普通人根本不會聯想到有「暴露狂」變態女生光明正大地在街上走動。有男網民就留言：「依家流行唔戴bra散步，咁我係咪都可以唔着底褲出去散步？」

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