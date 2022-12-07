建造學院2022課程招生最後召集!　學費全免+每月可達$12,910津貼

香港基建工程發展持續，令建造業工人需求大增，為了吸引更多人投身建造業界，香港建造業學院現正推行「強化建造業人力訓練計劃」，提供多工種全日制短期課程，讓正待業或轉業的人士就讀，課程學費不但全免，學員於課期當中更可獲最高每月$12,910元津貼。



香港建造學院今年開辦不同建造業短期課程，吸納更多新血入行，而「強化建造業人力訓練計劃」則是協助轉業和待業人士而設，透過短期課程考取中工(半熟練技工)入行。課程上課模式是以全日制形式進行，逢星期一至五上午8時20分至下午5時，每個課程課期由4星期到4個半月不等。課程學費全免，而且培訓生每個月可獲取最少$10,000元的津貼，在完成課程和通過測試後則更有$2,910元的畢業鼓勵津貼。

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大部分課程入學要求都只需申請人18歲以上，為香港合法居民，能閱讀及書寫中文能力，和以廣東話溝通就可申請。有部分課程則需進行色覺和體能測試。課程都均需面試，申請人會被查詢工作經驗、參加訓練目的、對建造業的認識、個人健康狀況、對課程的興趣及學歷等資料，而一般情況下申請人會即時知道面試結果。

在課程完結及通過認可測試後，學員可以申請註冊成為「建造業工人註冊條例」下認可的「註冊半熟練技工」（中級技工）或「註冊熟練技工」（高級技工），而一些特定課程例如鋼筋屈紮證書、木鋁模板證書、建造工地測量證書、建築樓宇測量證書、金屬工藝證書、焊接證書及混凝土澆置證書等，學員則可在畢業後兩年內申請參加「認可技術專才培訓計劃」，透過在職培訓和經過相關評核後，可免測試獲得高級技工 (大工)資格。

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在學員們成為大工後，則可獲相當可觀的收入，根據2022年10月來自香港建造業總工會和2022年7月自政府統計處建造業工資中位數，以每個月上班日數24日來計算，建造業工人收入最高為混凝土工和鋼筋屈紮工每月收入為$62,400元，而最低的建造機械技工每月都有$29,184元。

大家如有興趣不妨參加建造業學院招募日，招募日分別會在12月13日(星期二)和12月19日(星期一)，由下午1時至5時舉行，屆時當場會有即場報名及面試，並無需預約。如不能出席招募日，大家亦可根據課程所列明申請方法，透過香港建造業學院網站報名或以郵寄或傳真方式交回申請表。以下為招募日和各即將開課的課程，大家一起看看吧!

建造業學員招募日 - 全日制短期課程

1.日期:12月13日(星期二)

時間:下午1時至5時

地點:香港建造學院 - 葵涌院校（葵涌葵合街7至11號）

2.日期:12月19日(星期一)

時間:下午1時至5時

地點:建造業議會服務中心 - 九龍灣（九龍灣大業街44號地下）

各即將開課課程:

1.砌磚批盪

開課日期:2022-12-12 - 2023-04-20 ，2023-01-09 - 2023-05-10

授課期:94 日

授課語言:中文

2.油漆

開課日期:2022-12-19 - 2023-03-25

授課期:70 日

授課語言:中文

3.混凝土繞置

開課日期:12/01/2023

授課期:24 日

授課語言:中文

4.木鋁模板

開課日期:13/01/2023

授課期:105日

授課語言:中文

5.金屬棚架

開課日期:2023-01-04 - 2023-02-09

授課期:26 日

授課語言:中文

6.金屬棚架

開課日期:2023-01-03 - 2023-04-28

授課期:90 日

授課語言:中文

7.細木工藝

開課日期:2022-12-19 - 2023-03-31 ，2023-01-04 - 2023-04-13

授課期:75 日

授課語言:中文

8.建造工地測量

開課日期:2023-02-01 - 2023-07-18

授課期:135 日

授課語言:中文

9.建造工地測量

開課日期:2023-03-20 - 2023-07-11 ，2023-01-03 - 2023-04-29

授課期:90 日

授課語言:中文