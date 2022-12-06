後生仔疑AirPods被偷「撻朵」 警告賊人還機：我係少年警訊嘅...

貴重物品遺失，作為失主就當然會感到緊張。近日，有網民於社交平台上貼文指懷疑有人偷取自己的airpods 盒，為了能讓「小偷」歸還耳機盒，該名網民「撻朵」稱「我本人仲要係葵青少年警訊人員」，務求小偷不敢招惹，知難而退。誰不知貼文讓網民錯晒重點在樓主的「撻朵」行為，笑指「少年警訊咁勁?大口氣到呢」，「我女童軍大家睇路」。



圖自「香港失物報失及認領群組」

近日有網民於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」中貼文指自己的airpods盒懷疑被人偷走，他指「我只去葵芳地鐵站」，但於手機的定位中「一睇(airpods 盒)就去到葵盛圍到」，因而懷疑自己的耳機盒被偷。網民更表示自己「長期冇一次清潔過盒入面」，難以相信竟這樣都會有人偷走。為了能讓該名小偷乖乖自動歸還，該名網民更「撻朵」自稱「我本人仲要係葵青少年警訊人員」，希望能帶出阻嚇功效，令小偷知難而退，若不歸還自己將「交俾警察處理」。

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失物貼文一出，即引起網民熱論，網民都將重點放在該名樓主的「撻朵」上，指「搵airpod都要「撻朵」，咁大陣仗?」，「咩依家少年警訊咁大威嚇性咩」，更有開玩笑模仿樓主「撻朵」行為，「我公益少年團，個個同我睇住」，「你邊度㗎？我係交通安全隊嘅!」。有網民亦表示少年警訊「連輔警都唔係」完全沒有任何執法權利，雖然不明白「邊個咁得閒偷個盒」，但若樓主「好聲好氣」詢問，大多找到都會歸還。樓主如今卻選擇「撻朵」，行為令人好反感「搵到都唔會比你」。有網民更表示，樓主年紀輕輕就學人「撻朵」，「老咗都唔知點算」，而其實樓主是否真的「少年警訊」成員，也成疑問....

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