樹大畢業生轉行做清潔工　月入14K大讚筍工　每日工時只有X個鐘？

讀完大學就一定要做寫字樓或專業的工作？近日一名樹仁大學畢業生於網上貼文分享道自己失業半年，最近跟阿媽轉行「做清潔」，發現清潔竟是一份絕世筍工，一個月返21日工，「每日實做都只係6個鐘左右」就輕鬆淨袋14K，令他害怕自己會離不開這個「comfort zone」...



近日，有網民於連登討論區發文指自己於樹仁大學畢業後，輾轉下去了做餐飲，誰不知餐廳在半年前「關門大吉」，令他失業至今。直至近日，樓主媽媽終「頂唔順」稱不會再養失業的樓主，而給「兩條路」樓主選擇，一是「跟佢做清潔」，二則是踢他出門口。然而，樓主選擇了跟隨媽媽做清潔。

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樓主表示，做了清潔一個禮拜，竟發現「清潔仲輕鬆同埋好搵過餐飲」，一個月返21日，每日平均實做6小時，月入都有14K，輕鬆得令他表示害怕自己會不捨得離開這舒適圈，擔心自己「會一直做落去」。

貼文一出即引起網民熱議，有不少人對樓主工作表示超羨慕「日做九個鐘人工都少過你」、「樓主啊媽請埋我」、「做清潔輕輕鬆鬆有咩問題」、「有咁多自己時間不知幾好，而且你同屋企住可以儲錢儲快啲，我係樓主就死都唔走」。有網民更表示做清潔其實「真心抵做」，「當你做三個鐘已經收$400，時薪高達$133，你每日返六個鐘，二十日都$16,000」，更有網民指除了基本人工，清潔工更「外快多多」，有錢的客人常常都「掟啲好野出黎」，「牌都無拆過嘅Chanel袋、Tiffany鏈 、surface 相機」，「人地求其掟出嚟嘅嘢已經差唔多你成個月人工」，一放上拍賣網賣便可「賺返筆」。

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但亦有網民表示樓主不應安於現狀「話晒都大學畢業，讀書叫有用個腦，但出黎做野用手腳加時間換錢，真係好浪費」，亦表示樓主只要有心就可找到別的工作，「就算樹仁Grad 都可以有好多可能性，我自己識嘅同期同學都至少三個去咗做律師」，最緊要自己肯行「唔好怕輸」，那就肯定會有自己的出路。

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