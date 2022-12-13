分手｜12星座男為何不愛了？雙魚敗給了五斗米　天秤讓愛成全對方

在開始一段感情前，大多數人都會希望能夠跟對方長久一些。尤其是愛得熱烈之際，不管對方讓自己做什麼，大家都會心甘情願，並不會覺得有任何的委屈。但是感情是相互的，隨著時間的推移，如果自己在感情中看不到未來，就很容易會失去信心。



這也是為什麼有的人在戀愛後一段時間裏，就會選擇放下感情。這個過程看似輕巧，實際上可能是經過了很長久的思想鬥爭的。

那麼今天就讓我們一切來看看，到底十二星座君會因為什麼放下感情呢？你是否也經歷過這樣的事情呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男

白羊男看起來大大咧咧的，實際上他們是心思特別細膩的一個人。他們在人前裝得沒心沒肺的，是因為他們不想受傷。不過白羊男在感情中卻很難控制自己的情緒，他們希望自己愛對方的同時，對方也能夠愛著自己。當白羊男感覺自己不被在乎時，他們就會越來越難受。剛開始白羊男還可以忍耐，但是次數多了，他們就會放下感情了。

金牛男

金牛男是很想要把一段感情給經營好的，所以他們在跟另一半相處的過程中，是一直都在付出的。旁人們也都看到了金牛男對愛情的執著，總是誇他們真心。不過金牛男雖然在愛情上愛得轟轟烈烈的，他們卻也懂得及時止損。如果自己的付出一直都得不到對方的回應，一直都是自己在演獨角戲，那麼金牛男就會在深思熟慮後選擇放下感情。

雙子男

雙子男如果會放下一段感情，那麼肯定是因為他們覺得跟對方在一起沒有意思，彼此失去了新鮮感，自然就沒有在一起的必要了。雙子男就是這麼現實的一個人，他們很清楚自己想要的是什麼。所以當喜歡的女生出現時，雙子男會不計代價的去追求對方。但是當覺得對方也不過如此時，雙子男真的是沒有半點的留戀，他們説放下就放下的。

巨蟹男

巨蟹男能夠接受對方的缺點，也能夠接受對方並沒有那麼的愛自己。因為他們相信感情是能夠培養的，只要給予兩個人足夠的時間，對方就能夠看到自己的好。不過巨蟹男是無論如何都不能夠接受對方欺騙自己的，如果發現自己跟個傻子似的一直都被對方耍的團團轉，那麼巨蟹男會果斷的結束這一段感情的，他們不想再繼續被欺騙。

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獅子男

在沒有談對象之前，獅子男很好會受委屈。因為他們是十分耿直坦率的那種人，在與人交際中，如果覺得對方有哪些地方做得不好，獅子男是會直截了當的提出來的。但是感情中就不一樣了，獅子男很在乎對方，所以他們説話就會變得特別的謹慎，要麼就是自己一直受著委屈。直到獅子男覺得不能夠再這樣下去時，他們就會想要放棄感情了。

處女男

處女男一直都是很積極向上的那種人，他們總是逼著自己努力進步。就算是談戀愛，他們也從來沒有放鬆過，因為處女男知道，只有自己變得優秀了才能夠更好的留住對方。不過當處女男在感情中總是被消耗時，他們就會萌生出想要放棄這段感情的念頭了。因為處女男很清醒自己要的是什麼，他們不想讓感情來影響自己對生活的熱愛。

天秤男

天秤男一旦遇到了自己很喜歡的那個人，他們就會展開瘋狂的追求攻勢。哪怕自己在感情中處於比較卑微的位置，天秤男也毫無怨言。因為只要對方開心，那麼天秤男就會覺得自己付出的一切都是值得的。但是當天秤男意識到對方不愛自己，她的心裏愛著是其他人時，他們就會選擇放下感情。因為天秤男依然會想要成全對方，不想把對方困住。

天蠍男

天蠍男有時候會很想要談戀愛，尤其是看著身邊的朋友都順利脫單後，他們就會感覺到一絲孤單。身邊喜歡天蠍男的異性有很多，所以他們想要脫單的話還是比較簡單的。但是天蠍男實際上並不是那種可以讓愛情給困住的人，他們戀愛談久了就會覺得無趣，就會渴望回到之前的單身生活。所以天蠍男會選擇放下感情，過自己喜歡的那種生活。

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人馬男

人馬男（或射手男）如果在追求對方的過程中很卑微，總是在討好對方，那麼久而久之，他們就會開始厭倦這一段感情。之前有多喜歡對方，那麼他們現在就有多後悔自己當初的決定。因為平日裏的人馬男並不是那種會低聲下氣的人，他們只是在遇到了自己特別吸引的女生後，才會一直委曲求全。只是一旦超過了那個度，他們就會意識到自己這樣做是不值得的。

山羊男

山羊男（或摩羯男）並沒有辦法跟其他人那樣瀟灑，是因為他們在乎的很多。他們不僅要自己開心快樂，更是希望父母也能夠接受自己的這一段感情。在山羊男看來，一段感情不被家人祝福，那就一定是不幸福的。所以山羊男會放下感情，就是因為自己喜歡的這個人並不能夠得到父母的認可。那麼兩者相比較之後，山羊男會選擇站在父母這一邊，然後放棄感情。

水瓶男

水瓶男是特別耿直的一個人，所以他們有什麼想法都會當面直接跟對方說。他們希望兩個人步調是一致的，這樣相處才會更愉快。但是在接觸的過程中，水瓶男會發現對方的很多選擇都是自己難以理解的，而對方也並不打算改變自己。這樣意思已經很明顯了，那就是想要水瓶男做出改變去迎合對方，所以這會讓水瓶男很傷心難過，他們最終就會放下感情。

雙魚男

曾經的雙魚男是很感性的那種人，他們找對象並不會太在乎對方的條件。只要跟對方在一起感覺很開心快樂，那麼他們就會勇敢的去追求。雙魚男原本以為自己擁有一顆真心，就能夠跟對方長長久久的過下去。但是他們很快就會發現自己太天真了，因為沒有足夠強大的經濟基礎，兩個人會因為生活瑣事開始各種吵架，最後雙魚男吵累了，就會選擇放棄這一段感情。

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