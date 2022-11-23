12星座好老公必看！最啱雙薪夫婦的家庭和諧機　一機在手天下我有

在現代社會中，雙薪家庭很普遍，要在工作之餘抽空處理家庭瑣事，常讓人感到分身乏術。因此，網路上才會有句話說：「搶救婚姻靠三機」。



為了避免讓自己或另一半太勞累，這次科技紫微網就來化身購物達人，為你推薦適合的專屬機種。

12星座的老爺、夫人們，想讓婚姻更美滿，別忘了參考一下喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座、人馬座

運動按摩機

這兩個星座渾身是勁，工作之餘要是不來個「動滋動滋」放電一下，恐怕渾身都不對勁。運動完之後，難免這裡酸痛、那裡肌肉緊繃，需要按壓兩下才舒坦，這時候就需要按摩機來幫忙，看是要按肩頸還是要敲打背，最好能一機搞定所有酸痛，恢復舒暢的身心，以便繼續領取老公、老婆大人的聖旨。這麼好的東西，還能不入手嗎？

金牛座

提款機

喜歡賺錢卻不太愛花錢的金牛座，必須有錢在身邊才能安心過生活。愛他就是要給他滿滿的安全感，不管你是金牛座或者金牛的另一半，最好備妥一台提款機，三不五時記得報告一下提款機內目前款項存量多少。這台機器不需要經常吐鈔，但是要確保機器內存款充足，而且功能運作正常喔！

雙子座

全自動飲水機

雙子座追求新鮮事物，對很多事情總是充滿好奇。跟另一半分享新鮮事，是雙子座的最大樂趣，他可以從科技講到人文、從時事新聞聊到八卦消息，講著講著不免就口渴了。這個時候，用傳統煤氣爐燒開水哪來得及解他的渴呢？還是買一台全自動飲水機最便利，老公或老婆再也不用氣喘吁吁買飲料或花錢叫外送，不只省荷包，喝得也安心。

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巨蟹座

空氣清淨機

愛家愛孩子的巨蟹座，面對空氣污染對家庭成員的影響，肯定十分擔憂。空污的影響，小則過敏打噴嚏、眼睛癢，大則會讓吸入比PM2.5更小、更毒的粒子。尤其在防疫期間，更需要一台空氣清淨機，來做好大小寶貝們的深度防護。免煩惱！趕快入手空氣清淨機，一解心頭之苦！

獅子座

多功能按摩椅

再怎麼強壯的身體也不是鐵打的，工作能力強大、永遠笑傲職場的獅子座，所有的家事機器雖然買好買齊，卻缺了讓自己紓壓的機器。上班時的久坐久站，談案子讓你精神緊繃，不免造成肌肉僵硬、全身痠痛。你需要靠這台多功能按摩椅，一回到家馬上享受按摩椅的全身按壓，紓解一整天的疲勞。身心舒暢，家庭就和美。

處女座、雙魚座

各種家事處理機器

什麼事情都追求完美的處女座，哪能夠忍受家裡到處髒亂？乾淨、整齊、舒適的環境算是你的最低標準，天天清理，時時保持是絕對必要的！而天真浪漫，又有點愛偷懶的雙魚座，對家事則是不太擅長。所以這兩個星座，如果口袋深一點的乾脆直接請管家，口袋不夠深的就把各種家事處理機通通買起來！保證家庭和樂，自己與另一半都開心。

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天秤座、水瓶座

典雅大方掃拖機

氣質優雅的天秤座，或是不食人間煙火的水瓶座，老實說不太適合做家事，因為任何蹲低、搓揉、洗滌……等破壞高雅的動作，都足以令人很崩潰！尤其是拖地板動作，更是完全不符天秤座的形象。速速購入掃拖機吧，讓外觀典雅時尚的掃拖機，幫忙維持你在家裡的優雅形象，另一半就愛你帥帥美美的樣子。

天蠍座

智慧萬用鍋

做事格外拼命的天蠍座，在職場上是工作狂，回到家更是全心全意為家庭付出。為了一家人的健康，你可能會搞得比上班還累，這樣多不划算啊！就讓智慧萬用鍋幫你免除煮飯的煩惱，看是要蒸、煮、燉、滷、煎、烤……一鍵搞定，婚姻生活品質瞬間升級，還能拍出美美的廚藝照，放到網路上供人羨慕，滿足天蠍座的好勝心。

山羊座

洗脫烘洗衣機

超級務實的山羊座，白天上班打仗已經累得像條狗，回到家還要面對堆積如山的家務事，再幸福的婚姻也經不起大小瑣事來折磨啊！快把成堆的衣物交給洗脫烘洗衣機，髒衣服直接通通扔進去，一鍵輕鬆自動搞定，回家就可以躺平，日子過得多愜意！想繼續加班多賺點錢也沒問題囉！

從上述內容，你是否找到了專屬你的家事機種了呢？

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