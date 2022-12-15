Pornhub 2022年度回顧　揭Android用家比iOS好色？搜尋榜TOP 10是

Pornhub公布2022年的年度回顧，列出今年最熱趨勢、關鍵字及最多人觀看的影片類別。當中亦公開男女用家的比例和受歡迎類別，有數據更揭示最多人看片的時間竟然是......



全球知名成人影片網站Pornhub日前公布2022年度數據，除了搜尋排行榜之外，亦按國家、性別、年齡等分類製成數據。想知道今年最常被搜尋的關鍵字詞和大熱影片類別？一起來看看吧！

👇👇👇即睇Pornhub 2022年關鍵字+影片類別TOP 10👇👇👇

+ 9

Pornhub 2022年熱搜關鍵字TOP 10

【10】threesome (三人運動)

【9】big ass (大屁股)

【8】anal (肛交)

【7】step mom (繼母)

【6】asian (亞洲人)

【5】pinay (菲律賓女性)

【4】lesbian (女同性戀)

【3】milf(Mother I’d Like to Fxxk,泛指成熟性感的女性)

【2】japanese (日本人)

【1】hentai (變態)

Pornhub 2022年最受歡迎影片類別TOP 10

【10】Popular With Women (受女性歡迎)

【9】Outdoor (戶外)

【8】Mature (成熟)

【7】Transgender (變性人)

【6】MILF (Mother I’d Like to Fxxk,泛指成熟性感的女性)

【5】Anal (肛交)

【4】Threesome(三人運動)

【3】Japanese(日本人)

【2】Ebony (黑人)

【1】Lesbian (女同性戀)

入選最熱搜關鍵字的首5位和最受歡迎影片類別的首3位與2021年的排名相同。只是milf取代lesbian成為搜尋榜的第3位，而japanese則降兩位成為最受歡迎影片類別第3位，令lesbian和ebony升為首兩位。今年的統計數據亦顯示日本TOP 5 AV女優中只有一位是日本人，首4位是Eva Elfie、Melody Marks、Mila Azul和Lana Rhoades，而三上悠亞則登上第5位。

Pornhub將觀看影片時使用的裝置作業系統交通作對比，當中用Apple iOS的有48.3%，而用Android的有51.5%，其他作業系統的用家則只有0.2%。Pornhub亦列出日本、加拿大及美國等20個國家訪問網頁的男女比例。雖然大部份國家的性別比例都是男比女多，但唯獨菲律賓和哥倫比亞的女觀眾較多，分別有53%和51%。而平台的總流量中女性則佔36%。

數據中亦講到在網站停留的全球平均時間是9分鐘54秒，比往年減少1秒。滯留時間榜首是平均時間11分12秒的埃及，而第2名則是平均時間上升26秒至10分59秒的日本，去年的首位菲律賓觀看時間大跌32秒與日本並列第二。值得一提的是，數據顯示用家年紀越大平均觀看時間的增長就越大；18-24歲的用家平均觀看時間降近1分鍾，而65歲或以上用家的觀看時間則大增73秒。

Pornhub的年度報告中更分享了全球用家最愛看片的時間。可能大家會以為週末最多人看片，但雖然最多人看片的日子是星期日，最多人看片的時段其實是星期一的晚上11時。星期五則是最少人看片的一天，星期二的凌晨5時則是最不受歡迎的時段。

不知看到以上的數據大家又覺得與自己平常的使用習慣吻合嗎？

👉Pornhub 2021年搜尋榜 第5位超冷門 日本人Top 5搜尋竟然有她

👉2022年上半年最受歡迎AV女優Top20 三上悠亞跌出十強、第一是她!

同場加映：日本陪睡女狂讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」 真實身份竟是...

隨香港防疫規定放寬，日本開關同時匯率下跌，不少港人迫不及待買機票返鄉下。到當地除了食玩買之外，亦有港人特意去體驗日本的色色文化。日前有日本的風俗女在Twitter上開Po，感謝「香港大哥」的提名，引起香港網民熱論。👉👉日本陪睡女狂讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」 真實身份竟是...