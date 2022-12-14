妹妹懷孕「姐夫」跑到廁所偷哭！事主崩潰 網民3大猜測:有古怪!

當家人宣布懷孕的時候，理應是值得開心的事，但竟然有人反而因此而感到苦惱！外國Reddit最近就有女士發帖指自己老公在得知自己妹妹懷孕時，卻表現得十分異常，令她不禁懷疑起來，於是向網民求助。



《未來媽媽》劇照

帖文一開始就指出「我老公在我妹妹宣布懷孕後開始表現很奇怪」，事源有日事主和老公回娘家吃飯，氣氛一直都很和諧，大家邊笑邊吃。直至妹妹突然宣布她懷孕了，起初事主留意到老公突然安靜下來，亦沒有好像其他人一樣立即起身恭賀妹妹，反而只是一直盯著妹妹看。

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《BB來了》劇照

然後事主亦有問老公「還好嗎？」，惟老公只輕聲說「有點不舒服」，但事主就感到奇怪，因為老公當日身體無恙。豈料老公突然跑到廁所開始嘔吐，事後更坐在廁所的浴室地板上，更一直只是低著頭，亦拒絕讓她扶起洗臉。她一直問候老公的身體狀況，但他一直沒有回應。

家人們都顯得擔心，回家後她就幫老公測量體溫和血壓，可是一切都正常。在大約凌晨5時多，事主聽到老公在洗澡時的哭聲，她立即衝過去問候，但老公依然保持沉默，只是告訴她「需要獨處一下」。

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《怪胎》劇照

她表示非常疑惑，因為老公不是會因為工作或類似的事情而感到壓力的人，認為他的行為太奇怪，完成不符合他的性格。後來，老公換好衣服就離開了，甚至拒絕再討論。

事主不禁開始胡思亂想，因為老公是在妹妹宣布懷孕後頓時變得奇怪，相信必定與此事有關。而且最令她感到心寒的是，她的妹妹曾經一度暗示過「姐夫」是妹妹喜歡的類型，更希望找到一個像「姐夫」的人。不過她表示妹妹已經有男朋友，可能是自己想多了，但種種原因使她仍然無法擺脫這種懷疑的感覺。

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《對我而言可愛的她》劇照

帖文一出隨即引起網民留言，網民則認為事情並非簡單，更大膽假設如果妹妹的懷孕是由「姐夫」造成，而妹妹則故意當著家人面前宣布，表示這樣的妹妹絕對是帶有機心，而且完全沒有任何罪惡感。另一猜測指可能是「妳和妳老公想要一個孩子，他在嫉妒妳妹妹懷孕了」。另一邊亦有網民指可能是老公有「分娩恐懼症」才會這樣。亦有網民鼓勵事主應主動與妹妹溝通，而事主稱表示自己亦打算這樣做。