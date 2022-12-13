40歲飢渴婦人欲擒15歲小鮮肉　邀上車趁機摸大髀：XX給阿姨好不好

性騷擾的對象和行為是無分性別！日前有台灣媒體報道，一位約40歲的婦人，以買賣手機為由約15歲的少男外出，更邀請少年坐自己的副駕駛座討論買賣詳情。過程中婦人不但以言語騷擾少年，問他「你好嫩，你是處男嗎」、「把第一次給阿姨好不好」等等，更對少男上下其手...



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根據台灣媒體《自由時報》報道，在今年的3月2日晚上，一名約40歲的蔡姓婦人相約男孩到宜蘭火車站進行手機買賣，見面後婦人邀請少男坐上副駕駛座談論手機交易事宜。再談論當中，婦人突然向少男說「你好嫩，你是處男嗎」、「把第一次給阿姨好不好」、「你不當我男朋友？」等等的騷擾字句。除了話語，婦人更向少男伸出「鹹豬手」，觸摸少男的手和大腿內側，令少男嚇得立刻逃跑，其後向警方報案。

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蔡姓婦人其後被捕，更辯稱自己所說的「把第一次給阿姨好不好」等都是講笑，而且否認有觸摸少男手和大腿，但經過宜蘭當地法院承審法官審查事證，認為有性暗示言語及觸摸舉動，明顯有性騷擾意圖及犯意，拘留50日，罰款5萬元台幣。

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貴重物品遺失，作為失主就當然會感到緊張。近日，有網民於社交平台上貼文指懷疑有人偷取自己的airpods 盒，為了能讓「小偷」歸還耳機盒，該名網民「撻朵」稱「我本人仲要係葵青少年警訊人員」，務求小偷不敢招惹，知難而退。誰不知貼文讓網民錯晒重點在樓主的「撻朵」行為，笑指「少年警訊咁勁?大口氣到呢」，「我女童軍大家睇路」。