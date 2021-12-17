Pornhub 2021年搜尋榜　第5位超冷門　日本人Top 5搜尋竟然有她

Pornhub公佈2021年搜尋排行榜，除了往年的大熱之外，今年的Top 10榜上，出現了一個十分冷門的項目，Pornhub更特別在表上注解。另一方面，在以地區、國家劃分的詳細搜尋數據中，意外揭露出日本人最常搜尋的女優，竟然是她！



在華人地區呼風喚雨的三上悠亞，在Pornhub所有排行榜中都不見蹤影。

👉 女生跟男友同居一周 開電腦驚見對方妹妹裸照 男友神回令她崩潰

全球知名成人網站Pornhub，每年都會公佈搜尋排行榜，今年也不例外。在2020年底，因被指網站有兒童色情內容，而要刪除過千萬部未經認證的影片，對網站流量及片庫造成重創。今年公佈的數據，亦唯獨缺少了網民總瀏覽時數、上載片量等數據，其他數據亦只以平均數顯示，令網民難以推數刪片造成的影響。雖然如此，今年也可以看出一些比較有趣結果。先看看Top 10 搜尋👇👇👇

+ 6

今年Pornhub對全球流量最高的10個國家，作出了詳細的分析，在日本觀眾的TOP 5 AV女優中，意外出現了一個女優名字。排行榜的首4位，分別是Eva Elfie、日本AV女優Julia、Mia Khalifa、Lana Rhoades。最令人意外的第五位—Ai Uehara（上原亞衣）。她在2016年已經引退，一直消聲匿跡，直到2019年以藝人及YouTuber身份重回大眾視野。

上原亞衣2016年引退，2019年以藝人及YouTuber身份重回大眾視野。

👉 恐怖情人發現女友曾約炮「聊幾分鐘就上床」 惱羞成怒在宿舍強姦

不少網民對於日本觀的長情感到驚訝，在競爭激烈新人數以千百計的AV界，已經5、6年沒有作品，引退了的上原亞衣，在日本的影迷心中，仍舊有一席之地，可見她當年如何風靡全日本。

同場加映：AV女優桃園怜奈引退做OL卻被上司騷擾2年 談復出原因網民感心痛

日本AV女優桃園怜奈2015年以19歲女大學生的身份出道，不過只拍了3部影片便火速引退，直到2020年復出引起轟動。近日她在日本電視節目上，親述當日引退原因、之後的遭遇，以及復出的原因。👉即睇桃園怜奈2年內經歷過甚麼👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈