冬天保溫壺用錯隨時中毒！咖啡茶勿放置逾2小時、1種飲品絕不能裝

隨著天氣轉冷，大家紛紛出動保暖衣物，而保溫壺更是不可或缺！相信大家使用保溫壺的時候都會有些疑問，到底保溫壺可以用作裝咖啡或茶嗎？原來使用保溫壺亦有4大注意事項，更有一種飲品絕對不能裝！



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1.嚴選保溫壺的材質

由於市面上出售的保溫壺大多採用304不鏽鋼（含有18%鉻、8%鎳），其耐熱度及化學結構相當穩定，一般熱飲品例如咖啡、茶等都可以裝，不過則建議不宜放置超過2小時。購買前記得注意保溫壺內有沒有出現裂痕或刮痕，否則有機會溶出金屬有毒物質，而選購保溫壺亦要留意避免選擇外觀有凹痕以免影響保溫效果，大家購買前亦可注意保溫杯有沒有刺鼻的塑膠味。

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2.選擇保溫壺蓋設計

保溫壺的蓋都有很多不同款式，但原來保溫壺蓋亦是容易滋生細菌及藏有毒素的地方。一般採用一鍵式彈跳按鈕的保溫壺裡面都含有大量塑膠，令其保溫壺蓋無法徹底清洗乾淨，容易藏有細菌。因此建議可以選擇密封口簡單的設計而且是採用矽膠的材質，並且於裝水時只裝8-9成滿，待飲品變涼時候才蓋上蓋。

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3. 如何清洗保溫壺

正確的清洗方法應該是使用天然的清潔劑來浸泡，有助去除污垢，並切勿放在洗碗機中清洗。平時清洗的工具最好以海綿為主，避免使用硬質的鋼刷以保護內膽塗層。保溫壺應定期清洗、除臭、消毒並且風乾。

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4. 不建議裝熱鮮奶及酸性飲料

保溫壺應避免裝含蛋白質的飲品，例如牛奶。由於牛奶一向容易滋生細菌及微生物，如果沒有馬上飲用，保溫壺內的溫度一旦不夠低會令牛奶變質並產生異味，飲用後會造成身體不適，而且牛奶的蛋白質容易留在內壁，導致難以清洗及存有異味。

另外，酸性的飲品都避免放置在保溫壺內，例如中藥、汽水、橙汁等。由於酸性飲品有可能會損害保溫壺內壁，引致釋出化學物質，更會影響其保溫功能。

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