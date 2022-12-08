孔明搞口交專門店日本被捕！周瑜曾偷信用卡　網:三國人物全崩壞?

早前一名中國籍女子周瑜在日本因為涉嫌多次從澡堂女更衣室儲物櫃偷走信用卡，刷卡購物再將商品轉賣而被當地警方拘捕。日前有兩名經營色情風俗店的男子被日本警方拘捕，而其中一名疑犯的名字正是孔明！



左邊疑犯就是孔明！（YouTube截圖）

日媒FNN最近報道，在東京澀谷區經營知名粉紅沙龍(日文ピンクサロン，是專門提供口交服務的風俗店)「スッキリ」的兩名男子，涉嫌在11月5日於店內周圍有人能看到的地方，讓全裸的女性店員對向全裸的男性客人提供性服務，因公然猥瑣罪被捕。

被補其中一名男子是負責運營店舖的48歲疑犯谷本英人，而另一位則是54歲的老闆淺田孔明。疑犯淺田所經營 的「孔明」集團在千葉縣及神奈川縣等地經營逾20間風俗店，按警方所指他們每年業績達數十億円; 是粉紅沙龍業界最頂尖業務。

據《文春オンライン》早前報道，「スッキリ」的相關調查是在今年6月警方收 到舉報才開始，在搜查中發現他們在5個月期間的業績有逾1億5千萬円，相信是同業人士因妒忌舉報。店舖以飲食牌照營業，所以與其他風俗不同，並不是進入包廂，而是較開放的卡位。

店員會穿上校服、運動服或季節性的聖誕服提供服務。在店內，客人和店員可以「自由戀愛」，脫光衣服、身體交纏。據報女店員們被指示若客人要求，就需要脫至全裸，並用手和口為客人提供性服務。

（YouTube截圖）

因疑犯淺田的名字與中國歷史三國時期人物諸葛亮的字相同，事件在網上引起熱論。有網民聯想到人氣動漫《派對孔明》，嘲笑這位謀士孔明絕對是因太愛狂歡才會墮入陷阱被捕。亦有網民笑指10月周瑜才剛因盜用信用卡被捕，沒想到孔明竟然也會緊接著被捕，「下一次會唔會係司馬懿俾人拉呢…」。

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