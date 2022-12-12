日本爆亂交派對　未成年少女為賺外快與中年男性交　最年輕僅14歲

日本今年6月爆出一場120人參加的亂交派對震驚網民，之後亦不時聽到有人因參加亂交派對而被捕的新聞，參加者更是有醫生、僧侶。日前再有男性因舉行亂交派對被捕，當中更是涉及未成年少女……



（YouTube 截圖）

日媒「日刊ゲンダイDIGITAL」日前報道， 46歲疑犯竹下淳史於12月8日因涉嫌向4名男子37至59歲的介紹17歲京都市的女高中生與她進行性行為，被京道府警少年課和東山署拘捕。

疑犯竹下是亂交愛好者「滿月集團」的首腦，多次透過社交媒體召集男性會員，及邀請女初中及高中生參加亂交派對。月費每個月5,000円，亂交派對的參加費是數萬円，而參加派對的女生們每次亦會獲得由數萬起至10萬円的報酬。

（YouTube 截圖）

在「滿月集團」的官Twitter帳號上有多個「24歲 看似jk不…是JC合法蘿莉」、「21歲 常被人誤認為1X歲的美少女」等投稿，令人以為參加女生是童顏的已成年女性，但事實上大部份的參加者卻都是女子高中或初中生。Twitter的貼文中有不少亂交派對期間所拍的影片和照片，當中不乏身穿校服的少女與數名男子進行多人運動的淫褻畫面。

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亂交派對在名古屋、京都、大阪差不多每周都會舉行，疑犯竹下每次都會上傳派對中的實況。除了亂交之外，參加者亦大玩痴漢play、NTR，穿水手服、體操服、裸體圍裙及中華服等多種Cosplay。每次參加的女性有2至4人，至今約有80人曾參加派對。

除了主管「滿月集團」之外，他亦管理著專門拍同人AV的「海集團」和只有獲得信賴的會員才能參加的非公開「藍月集團」，並向部份特定成員發放「兒童專門亂交派對」的邀請。疑犯竹下被捕後承認罪行，他在今年10月和11月其實已曾因與另外兩位分別14歲和17歲少女進行猥瑣行為被捕，這次已是第3次被捕。不過，日本的中學生為了賺外快竟然甘願參加與中年男人進行性行為的亂交派對實在是令人慨嘆啊……

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