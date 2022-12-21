Partyroom推介｜6大抵玩派對房間　低至每小時$35啱唱K/小型2人房

節日當然就是要約朋友一齊聚聚開個Party啦!《開罐》為了讓大家能找到一個最適合你同朋友的聚腳店，一共整合了6間最正和最適合開Party的地點，不論你是只有2個人還是12個人，通通都有選擇，最平的一個鐘$35蚊有找，若大家想找個地方狂歡下，又未決定地點的話，不妨考慮一下這些Partyroom!



IG@to.moroo

政府陸續放寬防疫政策，Partyroom可照常營業，但大家想去Partyroom玩的朋友仔要留意，雖然現在並不需要掃描安心出行，但Partyroom是屬於表列處所，所以進入房間時大家需要出示有效的疫苗通行證喔!以下是為大家推介的6大特色Partyroom，快看看吧!

【1】Amigo

Partyroom位於旺角旺區，地理位置十分方便，店內一共有五間不同主題的房間，可容納人4-55人，場內設有不同的設施，例如:卡啦OK、麻雀、多款Boardgame等等...更包免費飲品暢飲。此外，partyroom內不會有職員駐場，私隱度極高，大家可以自由打卡狂歡和朋友在聖誕一同創造美好回憶。

收費(特定日子12月22-27,30-31)：

下午優惠:《12:00-18:00》$180/4小時 任選4小時

加時：$30/1小時

1830-2330期間：《4小時》$180，《5小時》$240

註：其後每小時加$40

凌晨優惠:《23:59-08:00》$250

全日優惠:《12:00-23:00》$350

全日優惠2:《18:00-08:00》$420/10小時

提供設施：唱K、麻雀、德洲撲克、Switch、Board games

電話：55425264（Whatsapp）

營業時間：24小時

【2】HonKee漢記 Party Room

HonKee Party Room佔地1300呎，除了基本的party room必備遊戲，例如：Switch、XBOX、唱K外，場內更有設備齊全的開放式廚房，聖誕大家想一齊嚟個廚藝大比拼都冇問題，就連AK、IAN、都曾經在這裡煮過嘢食!

收費：

日間時段：08:00 - 18:00（任選5小時）

－星期一至五：$198 / 人

－星期六日及公眾假期：$238 / 人

晚間時段：19:00 - 00:00

－星期一至四：$248 / 人

－星期五六日、節日、公眾假期及前夕：$288 / 人

晚間加長時段：19:00 - 06:00

－星期一至五：$308 / 人

－星期六日及公眾假期：$358 / 人

提供設施：開放式廚房、Switch、XBOX、唱K、Board games、電動麻雀、街機、美式桌球

地址：九龍灣常悅道20號環球工商大廈814室 （時代冰室旁入；九龍灣A出口步行 5分鐘）

Whatsapp：6030 6710

營業時間：24小時

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【3】The Core Base

The Core Base共有葵芳和葵興兩間分店，店內有不同的大小和主題房間可供選擇，大部分采光良好，環境優美，場內更提供任飲的無酒精飲品，無論做工作坊還是普通聚會都很適合。店內有些房間更設有開放式廚房，若大家想在聖誕時遇朋友們一起整大餐，齊齊煮飯仔的話都是一個不錯的選擇!

收費：

星期一至五 17:00前最低消費2小時，1700後最低消費3小時

價錢(視乎各房間而定):星期一至五$300-$800/hr，星期五晚、週末、假期及前夕$400-$900/hr

提供設施：開放式廚房、無酒精飲品任飲、PS4、Switch、Board games、提供Laptop出借、可攜帶寵物（另設其他收費及條款）

地址：葵芳及葵興兩間分店

電話：5502 0664 （Whatsapp）

營業時間：24小時(10:00-18:00可walk-in)

【4】To.moroo Studio

To.moroo Studio一踏入就如置身摩洛哥一樣，全場占地1,250尺，店內由內到外，大至裝修風格，細至枕頭地毯，每一樣物品都散發著異國風情，用來打卡一流!最重要的是這裡還是CollarMV《Neverland》的拍攝地，粉絲們更加不可錯過了!

收費（最低消費6人起）：

星期一至四：

08:00 - 17:00：$188/4小時

17:00 - 00:00：$198/4小時

00:00 - 08:00：$228/8小時

星期五至日及公眾假期：

08:00 - 17:00：$198/4小時

17:00 - 00:00：$218/4小時

00:00 - 08:00：$258/8小時

（加鐘每人$38 / 小時）

提供設施：廚房、飲品免費任飲、唱K、麻雀、Poker枱、Switch、Board games、PS4、可打邊爐、可攜帶寵物

地址：新界葵芳葵德街16號金德工業大廈

電話 / Whatsapp：6903 6935

營業時間：24小時

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【5】The Roomss

The Roomss設於銅鑼灣的鬧市區，場內一共有4間主題房間可選擇，每間房都有獨特的打卡位！最低消費只需2位起，平日都只需$50一小時。房間設備都十分齊全，主打房間銅鑼灣更有露台位置，大家可以在露台BBQ!人數唔多又想開個細細地嘅Party，這間就好適合大家啦!

收費：

星期一至四：每位 $50 / 小時

星期五六日、假期及前夕：每位 $60 / 小時

(31/1-3/2將計算假日價錢)

最低消費：2位、2小時起(包一款飲品)

提供設施：Switch、Board games、PS4、麻雀

地址：銅鑼灣駱克道520號3樓

電話 / Whatsapp：6339 9593

營業時間：24小時

【6】Lavish.partyroom.hk

Lavish Partyroom是一間剛於10月開幕的Partyroom，位於觀塘區和鄰近地鐵站，場地可容納2-12人，房間最正的一定非唱K莫屬，場內用的是超正BOSE音響，令你可以一嘗舞台級的唱歌感受，房內仲有獨立廁所，大家就可以衛生啲，唔洗同人SHARE啦!

收費：

2-3人 :4小時$198/人，8小時$308/人

4-7人:4小時$178/人，8小時$278/人

8人以上:4小時$168/人，8小時$268/人

加鐘$50/每人每小時

提供設施：唱K、麻雀、Netflix、Disney+、Poker

電話 / Whatsapp：9418 8145

最新優惠:

參加唱歌挑戰可獲9折優惠，TAG+Follow成功repost可獲免費任飲飲