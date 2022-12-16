網紅買$2.7萬Dior聖誕月曆中伏!驚見大量試用香水+最離譜係呢樣..

聖誕佳節即將到來，大家又準備好聖誕節禮物了嗎？每逢聖誕節，奢華品牌都會爭相推出一款聖誕倒數月曆，以日期順序拆開精品，極具儀式感。近日一位外國美妝網紅拍片分享開箱Dior限量版聖誕倒數月曆的過程，禮盒價值$3,500美元（約$2.7萬港元），開箱初期令她十分滿意，誰料之後愈拆愈失望，更有一樣禮品超離譜！



DIOR限量聖誕倒數月曆2022（DIOR官網圖片）

為歡慶聖誕節，DIOR推出2022限量聖誕倒數月曆，禮盒以木條結構鋪上棉質帆布，以迷你尺寸呈現微型DIOR旗艦店，盒上也有義大利當代藝術家PIETRO RUFFO悉心設計的精緻插畫。月曆內藏24個小抽屜，每一格都有不同的精品，雖然在官網上已列明所有內容，但親手拆開「神秘禮物」的儀式感也吸引了一大班粉絲捧場。

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外國美妝網紅Jackie Aina以約$27,000價錢入手Dior聖誕倒數月曆（TikTok@jackieaina）

外國的美妝網紅Jackie Aina在TikTok上率先拍片開箱，為大家拆解這個價值約$27,000的聖誕倒數月曆。為保留「每天開禮物」的儀式感，她將開箱的影片分為數天拍攝，起初她拆出Dior奢華系列La Collection Privée香水、香皂、香薰蠟燭等香味用品，由於單價不低，她也為此感到興奮，更大讚精品芳香撲鼻。

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TikTok@jackieaina

TikTok@jackieaina

不過在開箱第6天的抽屜時，當她打開其中一個看起來稍大的抽屜，發現盒內放置的只是一個銀色蓋子，於是順手放在一個Dior的香薰蠟燭上，結果真的只是一個蠟燭蓋，令她大感無奈及只能吐出一句「Ok...ha...」。

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TikTok@jackieaina

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Jackie Aina後來繼續開箱，發現打開的都只是更多的香氛產品、擴香吊飾、迷你香水之類的物品，感到中伏及十分無奈的她直言那些「迷你香水」只要在Dior網店購物，也會收到同樣的贈品。網民看片後就直指Dior 2022限量聖誕倒數月曆伏味極濃，更有人計算了全部精品的價值大約為€1,100歐元（約港幣$9,113），更直斥蠟燭蓋和香氛蠟燭本來就應該放在一起，現時簡直是「質量對不起價格」，也有人笑指買倒數月曆只是交了「智商稅」。

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