港鐵將軍澳站疑曝光「隱藏版」路線　網民奇遇：觀塘線可直入寶琳

原來港鐵路線都有隱藏版？日前有網民於社交平台上出PO表示當自己乘搭港鐵觀塘線前往調景嶺方向時，列車竟能直接接駁到將軍澳線，貼文一出令不少網民感到驚訝，指「第一次聽」，更表示「究竟港鐵有幾多隱藏路線」...



圖自Facebook群組「將軍澳主場」

近日有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，表示當自己於觀塘站乘搭前往調景嶺方向列車，而當列車駛到油塘站時，車長竟突然宣布她所乘搭的列車將直接前往寶琳方向。乘客並不用與往常一樣到調景嶺轉乘將軍澳線前往寶琳，而能「直踩」到將軍澳，令她感到驚訝。Po主更表示當車上很多乘客都不相信列車能直接前往寶琳，而照樣於調景嶺下車轉乘，但她最終亦乘搭該「特別班次」順利到達目的地。

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帖文一出，即引起網民熱烈討論，有不少網民對此為之震驚「完全冇聽過可以直駁到將軍澳線」，「真係第一次聽人講可以直接去寶琳」，更指「港鐵竟然有特急列車」，有網民則對此情況存疑「係咪真㗎定係作故仔」，「呢個可能係最新都市傳說」。

網上圖片

有一班網民則表示指曾試過乘搭直達寶琳的觀塘線列車，當初出現此情況時「仲以為我撞鬼」，更指若列車會直達寶琳，車長疑似會廣播指「本班列車以寶琳為終點站. 油塘站之后轉軌入翻調景嶺站將軍澳線月台. 無需轉車去寶琳」而對於不用轉乘便能直達將軍澳方向，嘗試過的網民都表示「真的超爽」，「希望以後都可以直達將軍澳」。

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《開罐》記者為此向港鐵查詢有關此「特別列車」的情況，而直至截稿前港鐵暫沒有回應。

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