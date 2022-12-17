聖誕節送杯送牙膏未算最廢！網民崩潰盤點交換禮物抽過的10大垃圾

一年一度的聖誕節大家想好要送甚麼禮物給家人朋友了嗎？每年要揀買甚麼禮物令人傷腦筋，交換禮物時應該買實用或有趣的物品，還是買食物呢？日前有網民就在討論區上問大家曾抽過甚麼「垃圾」作聖誕禮物，結果引出大班苦主分享他們的爆笑收穫



（《愛回家之開心速遞》劇照）

來到12月，大家的聖誕節有安排了嗎?即使沒有另一半，相信不少人都會在學校、公司或與朋友一起循例玩一下交換禮物。日前就有人在連登討論區上開Po問網民「聖誕節交換禮物，試過抽中過咩垃圾」。除了杯是公認的無用禮物之外，有不少網民分享自己曾經收過紙巾廁紙、垃圾桶、字典等實用的禮物，甚至有網民表示自己曾經收過「一包8公斤米，要拎返屋企CLS」。

不過，亦有不少網民收過貼心的節日套裝，例如「$200夾糖、連牙膏牙刷」和「香港出版嘅咸書四本+雞精+濕紙巾，仲有精美包裝𠻹」。港人創意爆燈，每年都會出現很多令人意想不到的禮物，網民分享的以下Ｎ件禮物大家又有沒有收過，又或者正是送禮的「罪魁禍首」呢？

👇👇👇即睇Ｎ件聖誕交換禮物抽中過的垃圾👇👇👇

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聖誕節，親友聚會總少不了交換禮物的環節。不過經過多年的經驗，相信大家都明白收到伏禮物的機率遠遠高於好禮物。近日有連登網民細數10大最垃圾禮物，並詳列其被評為「垃圾」的原因。若你不想成為「送伏大使」，一起來看看都有哪些禮物上榜！

👇👇👇點圖睇連登仔怒數哪10件禮物最垃圾👇👇👇

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