女生潮吹不等於高潮！性愛專家：女人若有此生理反應代表「射精」

相信很多人知道「射精」是男生的高潮反應，但大家又知不知道女生都會有射精反應?台灣性愛博士許藍方表示很多人都認為女生高潮的反應就只有「潮吹」，「潮吹」亦變成女性高潮反應的代名詞，但其實女生還有另一種與男生高潮類似的反應，那就是「潮射」。



《可樂研究社Youtube Channel》

許藍方博士在Youtube頻道「可樂研究社」中表示女生其實在高潮時會有類似男生的射精反應，博士指女生的陰部裡有一個名為「斯基恩氏腺」的腺體，位置於尿道下方的兩側。這個腺體在女生高潮的時候，會有液體流出，整個現象也名為「潮射」。博士表示，曾經有研究指出潮射的液體裡面有類似男生精液裡攝和腺特異抗原(PSA)的成分，此外，研究亦表示那些液體也並不是從尿道裡出來的，即不是大家常常口中所說的「潮吹」。

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博士解釋道，「潮吹」其實只是指液體從尿道出來大量噴射現象的名稱，但女生真正高潮的生理反應是會從斯基恩氏流出液體，亦名為「潮射」。高潮的液體量並不會像潮吹液體一樣達到100-200豪升，潮射的液體最多都只有30ml，而且液體只會慢慢流出，並不會像潮吹一樣噴射。

博士亦補充，有很多人可能會問自己或女朋友在愛愛後沒有潮射該怎辦，博士指潮射的出現跟G點(刺激點)的原理一樣，並不是每個女生都有G點(刺激點)或每個女生碰到G點都會有高潮反應。從腺體中有液體流出只是一個高潮的潮射現象，但都不代表所有女生高潮都一定會潮射，就算潮射了都不到表一定高潮，大家應該先定義自己的女伴所屬的「高潮是甚麼」。

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除此外，博實更表示高潮其實也有分「心理高潮」跟「生理高潮」，女生大多都是追求「心理」和「大腦」感受的高潮，感受到被愛、被尊重和呵護的情感高潮。大家應著重在「人的情感」上，而不是盲目追求生理上的高潮現象。

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