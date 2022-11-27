性愛那些事｜太常做愛會腎虧？性愛專家：每日做愛X次都沒問題

經常聽別人說男生「啪啪啪得多會『腎虧』!」，打J太多亦會腎虧，但其實這種說法是否真確呢?近日有性愛博士就向大家解釋道，經常做愛跟腎的好壞根本「完全沒有任何關係」，即使你「一天做愛100次」，亦不會讓腎變不好，相反若你腎有問題則會讓你無法做愛...



近日，台灣性愛博士許藍方於Youtube頻道上為大家解答一直以來的性愛迷思，「太常做愛會腎虧?」博士表示每個人對於「太常」這兩個字的定義都不同，有人認為一個禮拜做愛一次已經很足夠，但也有人認為一天做兩次太少，所以大家要先清楚「太常做愛的頻率是甚麼」。

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而對於「做愛會導致腎虧」這個說法，她表示「做愛」跟「腎」這兩件事是「完全沒有關係」，做愛亦不會「傷腎」。腎臟是「制造尿液，到膀胱再經過尿道出來」，但射精的精液則是從「睪丸製造到前列腺儲精囊，再經過龜頭而射出來」，兩者是「完全不同的機轉」，「只是同個出口」，兩邊並不會互相影響到，最多就是尿尿的時候，並不能射精，兩者「不能同時出來」，所以不管你做愛和射精次數多或少，都不會對「腎不好」。

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但是博士亦提到，相反若然是你本身的「腎」不好的時候，則有可能會令你「沒有辦法做愛太多」，因為當你腎不好，「你會累，人一疲倦就沒有辦法做愛」。她也解釋道人常會認為生殖器官的任何事會與腎有關，是因為腎臟在中醫角度就像一個「抽屜」。當中包含了生殖泌尿系統，所以當你的系統有問題，例如「水分不足」導致身體有問題則會在中醫裡歸納為「腎虛跟腎虧」，但裡面並沒有包含「做愛太多，做愛太少，射精等等」。

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