女生陰毛多代表性慾強？專家破除迷思：體毛過多恐是內分泌疾病

網上一直流傳一個有關女生性慾的迷思，有人說「女仔陰毛越多，性慾就越強」，但事實又是否真確呢。台灣性學博士許藍方就表示女生的陰毛數量跟性慾「沒有關係」!博士表示陰毛多跟男性荷爾蒙有關，若是男生的話男性荷爾蒙跟性慾有關，但女生的話毛髮過多則並不是跟性慾有關，反而可能是因為你有病!



許藍方博士日前於Youtube頻道《許藍方博士Dr.Gracie》上發放一條標題為「女生陰毛越多性慾越強」的影片，片中提到有很多人經常認為女生陰毛越多性慾就越強，其實毛髮會多是與男性荷爾蒙有關，在男生身上男性荷爾蒙跟性慾的確有關係，但若是女生的話，毛髮過多即是男性荷爾蒙過盛，那就要注意了!因那很有可能是因有「內分泌系統或器官的疾病」，而導致有「多毛症」。但女生亦有可能只是比其他人較多毛髮，並不是患有疾病。因此許博士也提醒，若然有懷疑不妨向醫生查詢，讓醫生診斷是否由疾病或任何藥物引起症狀。

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圖自《許藍方博士Dr.Gracie》Youtube頻道

除此之外，許博士也表示，毛髮的多或少，是跟基因和種族有關係，而且陰毛多或少並「沒有哪個較好」，只是代表一個人的特色，就跟「男生長鬍子」一樣，若要分辨的話則只有「你喜歡哪一種」，能讓你覺得更享受和舒服。她亦表示，曾有文獻數字表示正常的陰毛數量大概有2000至3000條，倘若大家真的「好得閒」想知道自己有沒有陰毛過多的，也可以慢慢的數，但她也溫提大家「掉落的毛髮」就不要計算在內了。

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許博士亦補充，男生們好像聽到性慾強，就覺得好可怕覺得自己會「被吸乾」，其實女生性慾強並不代表是壞事，重點在於她會不會「亂找人」和「亂發洩」，整件事的好與壞並不在事情的本質，而是在於大家自己的個人選擇。

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