小弟弟一戴套即變「軟皮蛇」！醫生揭3大原因＋6大方法重振雄風

不知大家有沒有試過與女朋友情到濃時，打算「啪啪啪」時，但一戴上安全套JJ卻立即變「軟皮蛇」，令你超級尷尬，甚至懷疑自己有病？其實現實中有不少男性都曾發生同樣的狀況，泌尿科醫師程威銘表示，有研究曾訪問18-24歲的男性，發現100人中就有30人曾面對這尷尬情況，而以下3原因好可能就是「罪魁禍首」...



有不少網民曾在討論區上表示，自己一戴安全套就會即變「軟」。台灣泌尿科醫師程威銘醫師在個人Youtube頻道「程威銘Dr.DKK」上以「戴保險套導致陽痿?!」為題，分享曾在門診上遇到不少男生表示自己「一戴上保險套就軟掉」或是戴上時還可以，但做愛到一半就「撐不住」而變軟。醫師表示，其實有不少男生都有此困擾，有研究曾研究18-24歲的男生，關於他們戴安全套的狀況，研究顯示100人當中就有14人「一戴上保險套就軟掉」，有16個男生是一戴上去還不錯，「但是做到一半軟掉了」，甚至有30%的男生以上兩個情況都曾發生，但究竟是為何會產生這種狀況呢?

👉JJ突然傳出惡臭味！醫生揭6大JJ變臭原因 原來呢樣嘢唔換都關事…

程醫師更說明會導致「戴套就軟」的3個原因和4個解決方法，大家一起來看看吧!

+ 6

「戴套就軟」的3大原因

1.安全套材質大小不合適

有很多男生都表示會戴套就軟是因「沒感覺」，當安全套的大小尺寸並不合適，鬆緊度或材質令自己不舒服，則會容易「沒感覺」，從而「軟掉」。

2.對啪啪啪後的焦慮感

大叔的愛劇照

安全套的作用是用來預防懷孕跟性病，很多男生本是興致勃勃，但一到戴保險套的時候就會對保險套的作用產生懷疑，覺得「好像還是會懷孕」，「好像還是會得性病」，這種焦慮都會讓男生容易軟掉。

3.性功能障礙

有很多男生本身已經有輕微的性功能障礙，當戴上安全套多一層束縛時，就很有可能會軟掉。

👉肛門痕癢因你太乾淨！專家揭5大肛門保養原則 濕紙巾抹屁股超錯?

令JJ「重振雄風」的4大解決方法

1.選擇適合自己的安全套

看看自己JJ的大小，並多了解市面上安全套的材質，平常即使不是要做愛，都可以買不同材質、大小和厚薄度的安全套來試套，從而選擇最適合自己的安全套。

2.平常多練習

網上圖片

若男生們有戴套就軟的情況，可以嘗試再自慰時都戴上安全套，一方面能感受是否適合這個保險套，另一方面能習慣安全套帶給你的感覺。

3.做愛時提前預備好安全套

為了避免於情到濃時，情緒最高漲的時候，出現撕不開或找不到安全套的情況，將興致全掃致「軟掉」。男生們在女伴洗澡或前戲前可以先把安全套撕開準備好，那就可以避免戴套時分心，減少在戴安全套軟掉的狀況。

4.「全硬」才好戴套

網上圖片

戴套一定要在「全硬」的時候才好戴，若在半硬不軟的時候戴上，很有可能會因為安全套壓迫的關係，讓勃起功能更容易消退。

5.將安全套變成情趣玩具

大家不妨可將安全套融合到前戲當中，將它變成情趣玩具的一種，讓你在不知不覺中將套套好，更容易繼續下去。

6.安全套有足夠潤滑液

雖然安全套內已有潤滑液，但它的材質始終跟人體肉貼肉還是不一樣，有時候會引致軟掉很有可能是因潤滑度不夠，因此大家可額外購買潤滑液，讓安全套更容易套上和做愛過程更舒適。但要謹記使用安全套不能使用油性潤滑液，因那會讓安全套溶化，從而失去功效。因此大家若要使用則應購買水性潤滑液。

👉陰莖長度｜86國家男性長度曝光 香港幾乎包尾平均長度更只得...

程醫師亦表示果上述的解決方法都嘗試過，但仍然出現「一戴就軟」的情況，就代表你很有可能患有輕微的性功能障礙，那就需要尋求泌尿科醫師的意見和診斷，及早治療。醫師更再三提醒大家，即使出現戴套就軟的情況，都不能夠不戴套，因安全套是讓大家防止懷孕和性病的作用，千萬別覺得「體外射精」很安全，隨時都會「鬧出人命」，不戴套更有可能患上HIV、梅毒、菜花等性疾病，令自己以後的「性福」都受影響。

同場加映：女生陰毛越多性慾越強？正常女人陰毛有幾多條？專家：太多是病！

網上一直流傳一個有關女生性慾的迷思，有人說「女仔陰毛越多，性慾就越強」，但事實又是否真確呢。台灣性學博士許藍方就表示女生的陰毛數量跟性慾「沒有關係」!博士表示陰毛多跟男性荷爾蒙有關，若是男生的話男性荷爾蒙跟性慾有關，但女生的話毛髮過多則並不是跟性慾有關，反而可能是因為你有病!

👉女生陰毛越多性慾越強？正常女人陰毛有幾多條？專家：太多是病！