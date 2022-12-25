22歲日本女偶像「私生活不單純」被退團後傳下海拍AV　回應更驚人

日本人氣女團AKB48前成員22歲鈴木優香，去年4月遭日媒爆料同居40多歲的製作人，同時還被拍到和小鮮肉到旅館開房，被指私生活不單純。醜聞爆出後，鈴木優香的形象重創，演藝活動因此暫停5個月，隨後「被畢業」離開團體，目前的她，轉型擔任YouTuber或拍攝寫真集，如今傳出她下海拍AV，她也透過影片回應傳聞。



鈴木優香上傳4分多鐘的影片，邊浸浴邊談她對拍攝AV的看法，證實她確實有找過AV片商及事務所洽談，但回家與父母討論不被支持，她也認為拍AV需要下一定的決心才能做到，原本就想說不做，卻被片商開的高價碼而心動不已，因此詢問粉絲：「如果有人支持我拍片的話，我會很開心。」

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事實上，鈴木優香去年4月被日媒《週刊文春》爆出半同居40多歲的製作人，對方是她過去隸屬地下偶像女團「81moment」的製作人。消息曝光後，女方否認同居：「很煩耶。」但男方卻說：「同居有鑰匙是事實。」同時，鈴木優香還被拍到公演結束後，和酷似尊尼事務所偶像中丸雄一的小鮮肉，相約到池袋平價旅館開房，桃色風波爆出後，去年9月「被畢業」AKB48。

至於未來鈴木優香選擇拍AV一事，台灣AV達人「一劍浣春秋」分析鈴木優香「肯定會紅」，認為人氣稍減的AKB48仍是AV界的金漆招牌，且鈴木優香外型姣好，擁有F罩杯又拍寫真，加上媽媽是大陸人，她的中文講得蠻流利，對想要開拓海外市場的AV界來說，鈴木優香簡直是「超超超超優秀的人才」。

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