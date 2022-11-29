音樂老師鹹豬手狂摸42男生JJ被炒　學生竟以2大歪理力撐是好老師!

學校本是神聖的地方，但不時都會出現變態老師的報導。最近日本一名中學教師就因爲在校内撫摸了42名男學生的下體而被革職，自辯時的荒謬言論更是引起網民熱烈討論。



（YouTube 截圖）

在福島縣一所中學任職的40歲男教師西舘成矩最近因多次撫摸男學生的下體而革職。日媒ANN報導根據福島縣教育委員會指，西舘是音樂教師，他在今年4月至9月期間在小息及音樂堂後的時間，曾多次在音樂室内隔著衣服或直接撫摸男學生的下體。

（YouTube 截圖）

一連串猥瑣行爲在一位受害者人的友人得知犯行後通知其他教師時才終於被揭發，受害者竟多達42人。西舘被教育委員會問話時承認自己的犯行，但辯解道自己「同班學生越玩越熟。我知唔可以猥瑣、性騷擾女仔，但係我以爲男仔就冇問題」。校方在10月已開會對學生及家長謝罪，教育委員會也在11月25日正式將西舘革職。

事件引起日本網民熱議，當中不少人認爲西舘根本是狡辯「老師點會唔知男女一樣唔可以猥瑣？！」，質疑他沒有悔意、批評教委會應逮捕他並剝奪他的教師資格，否則他很有機會再犯。

有網民就在Twitter上指自己4年前也曾經被西舘老師教過，他的確跟學生非常熟絡，甚至讓他們以花名稱呼他，當時也會講黃色笑話。有日本KOL亦爆料指有前學生私訊他表示「除咗音樂方面之外，佢仲會喺小息時間向我哋推薦AV女優，係一個好好嘅老師」。引網民爆笑回覆：「估唔到佢除咗捉住學生JJ之外，仲捉到學生嘅心……」。

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