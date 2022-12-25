聖誕節｜19位AV女優陪你過佳節　河北彩花、三上悠亞絲帶裝超誘惑

來到聖誕節，周圍都能看到充滿節日氣氛的裝飾。不過要感受節日氣氛，其實不需要特意出外，因為各位AV女優BB已經為大家準備了比任何佈置和燈飾都要讓人興奮的聖誕限定裝扮。即使是單身狗都一定可以享受聖誕的歡愉！



片岡未優（Twitter：@kataoka_miyu）

聖誕佳節一眾女優為粉絲用心打扮，小編就為大家搜羅了當中19位美女，除了經典「聖誕美人」裝之外，亦有無懼冬天寒冷的清涼裝。木下日葵扮演可愛小雪豹，讓人看到就很想給她摸摸。今年移藉至MOODYZ並改名的王道女優新有菜亦不輸蝕，變身性感小熊大放福利！

👇👇👇即睇19位AV女優應節聖誕美照👇👇👇

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雖然女優們打扮十分清涼，但大家有沒有感覺被溫暖到呢？一年一度聖誕盛會，有各位「聖誕美人」相伴實在感到太幸福。不知大家又心水邊位女優BB呢？

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來到2022年最後一個月，各種年度排行榜陸續公開。有日本雜誌日前就公開「全日本巨乳BEST 100 2022-2023」，評選出100名極品美女，女優、運動員、歌星皆有，誓要以美女慰勞辛苦了一年的老司機們！👉👉【圖輯】2022年全日本美胸BEST100 兇版有村架純上榜第1位超有料