你真的懂得使用安全套嗎？戴套7步驟一定跟足　做錯隨時搞出人命

【戴套／安全套／保險套】性愛是情侶之間調劑身心靈、增進感情的潤滑劑。恩愛時戴上安全套是避孕最基本的做法，但卻不是100％，若是還沒有計劃要生小孩的伴侶，就更應該要做好保護措施，否則很容易「搞出人命」！



對此，有台灣醫生就發文分享「性福安全把關7步驟」，幫助民眾正確使用套套。

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Facebook Page「泌密會客室 - 陳偉傑醫生 x 羅詩修醫生」日前發文指出，現今社會的性思想開放，性行為已不是婚後限定，年輕男女也因為對於性充滿好奇，發生性行為的年齡層逐漸降低，因此該如何正確使用安全套，就是一門保護男女雙方的大學問。

泌密會客室整理台灣衛福部正確使用安全套的步驟及注意事項，分享7大口訣「看、撕、擠、扭、套、取、丟」。

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第一招「看」：注意製造商、製造日期及保存期限標示，第二招「撕」：小心的從邊緣撕開，避免損害安全套；第三招「擠」：用手輕輕「擠」出安全套，以及第四招「扭」：將取出的安全套前端輕輕扭轉，使空氣排出。這樣等到男性射精時，精液才不會因為安全套中的空氣壓縮而發生破裂情形！

第五招「套」：看清楚正面，輕輕套上勃起的陰莖，慢慢捲開安全套，小心不要弄破，記得要一直套到陰莖底部。如果不能順利捲動，表示套錯方向了。切記，若帶反請重新拿一個新安全套，不可重複使用！

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第六招「取」：射精後必須用手扶住安全套的開口處，也就是在陰莖的根部，然後抽離對方性器口，避免精液不小心流出，也可以避免安全套滑落而留在陰道裡頭。最後還有一招「丟」：安全套只能用一次，用後即丟，千萬不可以重複使用，並且要清潔雙手。

泌密會客室提醒，陰莖勃起後就應立即戴上，且要使用符合陰莖大小的尺寸、若使用潤滑劑，應選擇水性潤滑劑；此外，射精後就應立即撤出，避免陰莖軟下後精液流出安全套。另安全套不需要戴兩層，反而增加破裂機率。在過程中如感覺到安全套破裂就應立即停下檢查。

泌密會客室認為，要享受性愛過程也要考慮保護自己和伴侶，雖然戴安全套沒有100%的保證，但利多於弊。20、30多歲的年輕人可能有刺激活躍的性生活、過多的性伴侶，若未正確使用安全套，導致意外懷孕、性器官搔癢、產生異味甚至感染性病，「那可就得不償失了！」

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